طهران: اعلن الحرس الثوري الايراني السبت اعتقال اعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية اثر مواجهات على الحدود الغربية للبلاد بحسب موقع "الصباح نيوز".

وجاء في بيان نشره الموقع "ان معظم اعضاء (...) المجموعة الارهابية الذين دخلوا الاراضي الايرانية من غرب البلاد، اعتقلوا بعد مواجهات" وقعت صباح السبت.

وفي السابع من حزيران/يونيو 2017 استهدف اعتداءان مجلس الشورى الايراني وضريح الامام الخميني في طهران واسفرا عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما. وكانا اول هجومين يعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنهما في ايران.

وتقدم طهران مساعدة عسكرية للحكومتين السورية والعراقية لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية وارسلت الى البلدين مستشارين عسكريين و"متطوعين".

وفي الاشهر الاخيرة اعلنت السلطات اعتقال عشرات الاشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق مختلفة من البلاد.