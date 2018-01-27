موسكو: رأى وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك السبت ان العقوبات الاميركية الجديدة التي استهدفت خصوصا مسؤولين في وزارته "غير قانونية".

وقال نوفاك، كما نقلت عنه وكالة تاس للانباء، ان هذه العقوبات التي اعلنتها وزارة الخزانة الاميركية الجمعة على خلفية الازمة في اوكرانيا وضم موسكو لشبه جزيرة القرم "غير قانونية على الاطلاق".

واكد ان واشنطن "لم تقدم اي حجة" مطالبا ب"تفسيرات".

وشملت العقوبات المالية 21 شخصا وتسعة كيانات واستهدفت خصوصا نائب وزير الطاقة الروسي اندريه تشيريزوف ورئيس دائرة في الوزارة.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض عليهما عقوبات لنقلهما مضخات غاز من صنع شركة "سيمنس" الى القرم التي شهدت مرارا انقطاعا في التيار الكهربائي منذ ضمتها موسكو في 2014.

وذكرت وزارة الخزانة الاميركية بان نقل المضخات الى القرم الصيف الفائت يتنافى وعقد البيع، معتبرة ان هذا الامر يهدد "بالمساهمة في ضم القرم من جانب روسيا عبر تأمين مصدر طاقة مستقل للقرم وسيباستوبول".

والجمعة، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بما اعتبره "حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي الى اي نتيجة"، مؤكدا ان موسكو "تحتفظ بحق الرد".

وتثير هذه التصريحات مخاوف من حرب عقوبات جديدة بين واشنطن وموسكو مع تدهور العلاقات بينهما على خلفية النزاع الاوكراني واتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2016.

