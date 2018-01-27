اطلاق نار خلال حفل في شمال شرق البرازيل يوقع 14 قتيلا

ريو دي جانيرو: اوقع اطلاق نار خلال حفل راقص في فورتاليزا بشمال شرق البرازيل 14 قتيلا على الاقل ليل الجمعة السبت كما اعلنت السلطات المحلية، فيما تحدثت وسائل اعلام محلية عن تصفية حسابات بين مهربي مخدرات.

وقال اندريه كوستا وزير الامن في ولاية سيارا البرازيلية وعاصمتها فورتاليزا "يمكننا تاكيد سقوط 14 قتيلا علما بان بعض الاشخاص لا يزالون في حالة حرجة في المستشفى" بدون تحديد عدد الجرحى.

واوضح متحدث باسم معهد جوزيه فروتا، المستشفى الرئيسي في المدينة، لفرانس برس ان ستة اشخاص ادخلوا قسم الطوارىء بينهم فتى في الثانية عشرة.

ونقل موقع صحيفة "دياريو دو نورديستي" الاقليمية عن مصدر في الشرطة ان اطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابتين لتهريب المخدرات.

لكن وزير الامن قال "لا يمكننا حتى الان تأكيد حصول مواجهة بين عصابات، التحقيق مستمر".

ووقع اطلاق النار قرابة الساعة الاولى والنصف فجرا حين وصلت مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات واقتحمت الحفل الراقص في حي بوسط فورتاليزا.

وقال شرطي لم يشأ كشف هويته لموقع "جاي وان" الاخباري "كان مشهدا وحشيا، مجزرة".

وفي السابع من كانون الثاني/يناير، اسفرت الحرب بين عصابات تهريب المخدرات عن اربعة قتلى في اطار تصفية حسابات في ضاحية فوتاليزا.

لكن المجزرة الاسوأ قبل حادث السبت سجلت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 حين قتل 12 شخصا.

