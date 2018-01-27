رسالة للمشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس تظهر انه اراد تفجير حزامه

باريس: تظهر رسالة يعتقد ان كاتبها هو المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس 2015 صلاح عبد السلام، انه كان ينوي تفجير حزامه الناسف خلال الهجمات، بحسب تقرير لمحطة فرانس انتر التلفزيونية.

وتم العثور على الوثيقة غير المؤرخة في جهاز كمبيوتر عثر عليه المحققون في مستوعب للنفايات بالقرب من مخبأ لجأ اليه عبد السلام، الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس والتي ادت الى مقتل 130 شخصا.

وافاد التقرير بان كاتب الرسالة، الذي يعرّف عن نفسه باسم "أبو عبد الرحمن"، قال انه "شارك في الهجوم الاول"، الا انه لم يتمكن من تفجير حزامه لانه تعطّل.

وكتب عبد السلام في رسالته "رغم انني كنت اريد ان اكون من الشهداء الا ان الله ارتأى غير ذلك... وقد تمكنت من الالتحاق بسائر الاخوة لان حزامي تعطل".

وعبد السلام، الذي اعتُقل بعد عملية تعقب استمرت اربعة اشهر وانتهت بعملية امنية في 18 آذار/مارس 2016 في مولنبيك الحي الفقير في بروكسل، موقوف في فرنسا بانتظار بدء محاكمته في بلجيكا في 5 شباط/فبراير.

وشكلت قضية حزامه الناسف محور تساؤلات في التحقيق، فتأكيد احد الخبراء ان الحزام الناسف كان معطلا، لا يشكل اثباتا على انه لم يكن ينوي تفجيره.

واضاف صاحب الرسالة انه فكر في الذهاب الى سوريا بعد الهجمات، الا ان "الافضل هو انهاء العمل هنا مع الاخوة".

واضاف "اود في المستقبل ان اكون مجهزا بشكل افضل قبل التنفيذ".

