واشنطن لن تتساهل مع داعمي طالبان بعد اعتداء كابول

واشنطن: نددت الولايات المتحدة "بشدة" بالاعتداء الذي اسفر عن نحو مئة قتيل السبت في كابول، واستخدمت فيه سيارة اسعاف مفخخة، مؤكدة انها "لن تتساهل ابدًا مع من يدعمون المجموعات الإرهابية أو يوفرون ملاذًا لها".

وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في بيان "من واجب كل الدول التي تدعم السلام في افغانستان ان تتخذ اجراءات حاسمة لوضع حد لحملة العنف التي تنفذها طالبان" التي اعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.

لم يسم تيلرسون دولًا محددة، لكن واشنطن لا تزال تتهم باكستان بالتساهل في شكل كبير مع المتمردين على غرار طالبان الافغانية وحلفائها في شبكة حقاني.

وندد الرئيس دونالد ترمب في بداية يناير بـ"اكاذيب" اسلام اباد و"ازدواجيتها" في موضوع مكافحة الارهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل الى ملياري دولار.

اضاف تيلرسون ان "استخدام طالبان لسيارة اسعاف كسلاح لمهاجمة المدنيين هو فعل ازدراء غير انساني بحق الافغان وجميع من يعملون لاعادة السلام الى البلاد، اضافة الى كونه انتهاكا للقواعد الدولية الاساسية".

