مقتل امرأتين وإنقاذ العشرات في غرق قارب مهاجرين في المتوسط

روما: اعلنت هيئات الانقاذ البحري في ايطاليا ان امرأتين فارقتا الحياة، واعتبر العديد من المفقودين غرقى، كما انقذ العشرات بعد غرق مركب يحمل مهاجرين في البحر المتوسط.

تمكنت طواقم الانقاذ من انتشال 83 مهاجرًا، بينهم ثلاثة اطفال، نجح المسعفون في تقديم الاسعافات الأولية اليهم وانعاشهم. وقالت منظمة "إس أو إس المتوسط" الخيرية على تويتر "انه يوم مأساوي في المتوسط. تحركت سفينة الاكواريوس في مهمة انقاذ لقارب فرغ من الهواء".

اضافت "كان المهاجرون في المياه، انقذ منهم 83 شخصًا، وهم بأمان على متن السفينة. امرأتان لم ننجح في انعاشهما تركتا طفلين يتيمين".

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" التي ساعدت ايضًا في عمليات الانقاذ ان "العديد من الاشخاص فقدوا، واعتبروا غرقى، بينهم اطفال". وقال خفر السواحل الايطالي السبت ان ما مجموعه 800 شخص تم انقاذهم في خمس عمليات منفصلة.

ووفقا للسلطات الايطالية فانه منذ بدء العام تمكن حوالى 2730 مهاجرا من الوصول الى سواحل ايطاليا انطلاقا من ليبيا.

وانخفض عدد المهاجرين بشكل كبير منذ ان ابرمت ايطاليا في الصيف الماضي اتفاقا مع ليبيا دعمته بروكسل لمنع المهاجرين من الانطلاق من الموانئ الليبية نحو اوروبا.

