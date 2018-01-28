ترمب: الولايات المتحدة تحترم كثيرا الافارقة

أديس آبابا: قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب في بريد الكتروني الى القادرة الافارقة ان بلاده "تحترم كثيرا" الافارقة كما ذكرت مصادر دبلوماسية الاحد بعد اسبوعين على موجة استياء ناجمة عن تصريحاته المهينة لدول افريقية.

وفي الرسالة المؤرخة في 25 من الجاري الموجهة الى قادة الدول المشاركين في القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا الاحد والاثنين، اعلن ترمب ان وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزور افريقيا في مارس للمرة الاولى منذ توليه مهامه.

واكد مصدر في الاتحاد الافريقي صحة الرسالة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي. كما اكد كريس ميد وهو دبلوماسي اميركي لدى الاتحاد الافريقي ارسال بريد الكتروني من دون التعليق على مضمونه.

وتابع ترمب "تحترم الولايات المتحدة كثيرا الشراكة والقيم التي نتقاسمها مع الاتحاد الافريقي ودوله ومواطنيه. اود ان اؤكد ان الولايات المتحدة تحترم كثيرا الافارقة". واضاف "يقاتل جنودنا جنبا الى جنب لالحاق الهزيمة بالارهابيين" و"نعمل معا لتوطيد التجارة الحرة والعادلة".

وخلال اجتماع مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضوي في 12 يناير استخدم ترمب عبارة "الدول الحثالة" في اشارة الى دول افريقية وهايتي والسلفادور بحسب وسائل اعلام وسيناتور حضر الاجتماع.

وكان ترمب الذي اثارت تصريحاته موجة استياء، دافع عن نفسه مؤكدا ان "اللهجة التي استخدمتها خلال الاجتماع كانت قاسية لكنها ليست الكلمات التي تفوهت بها". وقال ترمب في رسالته متوجها الى القادة الافارقة انه "مسرور لاستقبال عدد منكم في البيت الابيض".

في 13 يناير طالب سفراء 54 بلدا افريقيا في الامم المتحدة ب"اعتذارات". وذكرت مصادر متطابقة ان الدول ال55 الاعضاء في الاتحاد الافريقي قد تتبنى خلال قمة اديس ابابا اعلانا مشتركا يدين تصريحات ترمب.