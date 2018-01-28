الرئيس اليمني يوجه قواته بوقف إطلاق النار فورًا في عدن

عدن: طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قواته وقف إطلاق النار فورًا في مدينة عدن الجنوبية حيث تخوض هذه القوات منذ صباح الاحد مواجهات دامية مع قوات حليفة مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين.

وافاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء ان طلب هادي وقف اطلاق النار ياتي بناء على محادثات أجراها مع قيادة التحالف العسكري في اليمن.

وجاء في البيان ان على "جميع الوحدات العسكرية وقف اطلاق النار فورا، وان تعود جميع القوات الى ثكناتها، واخلاء المواقع التي تم السيطرة عليها صباح اليوم من جميع الاطراف دون قيد او شرط".

وسيطر الانفصاليون في جنوب اليمن الأحد على مقر الحكومة المعترف بها دوليا في عدن اثر مواجهات دامية مع القوات الموالية للسلطة سقط فيها 15 قتيلا هم ثلاثة مدنيين و12 عسكريا ومسلحا من الطرفين.

واندلعت المواجهات بين القوات الحكومية والقوات المؤيدة للانفصاليين المعروفة باسم "الحزام الامني" بعدما حاولت وحدات تابعة للقوات الحكومية منع متظاهرين انفصاليين من دخول وسط المدينة للاعتصام.

ويحتج هؤلاء على الاوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يمثلهم سياسيا، اسبوعا للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.

وحذر المجلس في بيان الاحد الماضي من انه اذا لم يقم هادي بتغييرات في حكومته، فان الانفصاليين سيستخدمون الشارع لاسقاط هذه الحكومة المعترف بها دوليا. وانتهت المهلة الزمنية صباح الاحد.



