بيروت: أعلنت شركة الأثاث السويدية العملاقة "إيكيا" "إيكيا" للأثاث وفاة مؤسسها، انغفار كامبراد، عن عمر يناهز 91 عاماً.

ونعت الشركة وفاته عبر بيان لها نُشر على تويتر قائلة إن كامبراد "رحل في سلام" في منزله بإقليم سمالاند، جنوبي السويد.

وأضاف البيان أن "الأسرة وموظفي (إيكيا) على مستوى العالم سوف يفتقدون (كامبراد) بشدة ويتذكرونه بحرارة".

وبدأ كمبارد نشاطه الاقتصادي، وهو ما يزال طفلا في سن السادسة، فقام ببيع أعواد الثقاب داخل الحي، كما باع السمك ومعدات الزينة وبذور الزراعة.

وحين بلغ من العمر سبعة عشر عاما، حصل كمبارد على علامات مرتفعة في المدرسة فأهداه والده مبلغا من المال، فأنفقه الفتى الطموح، في تأسيس شركته سنة 1943.

وتحولت الشركة إلى مشروع مربح فتح فروعا في مختلف دول العالم، وقدرت ثروة الراحل بـ46.8 مليار دولار سنة 2017.

وُلد كامبراد لأسرة ألمانية، وعاش في إحدى المزارع بالقرب من منطقة لوينغبي بالسويد، وكان يمتلك حساً اقتصادياً.

ولم يشارك كامبراد في دور إداري في إيكيا منذ عام 1988 ولكنه كان يعمل كمستشار.

وفي يونيو عام 2013، استقال انغفار كامبراد من مجلس "إنتر إيكيا القابضة"، وتم تنصيب الابن الأصغر ماتياس كامبراد رئيساً للشركة القابضة.