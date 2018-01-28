وفاة الشيخة حصة والدة رئيس الإمارات وإعلان الحداد 3 أيام

أبوظبي: أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" "ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التى وافتها المنية اليوم"، وأضافت الوكالة: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمى لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم".

بدوره نعى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، الشيخة حصة عبر حسابه على تويتر قائلا "خالص العزاء والمواساة لأخى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان .. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم .. ولكل محب للامارات ولرئيسها .. انا لله وانا اليه راجعون".

وأدى الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجنازة ظهر اليوم على جثمان الشيخة حصة في مسجد المعترض في مدينة العين.