الكتب الصوتية تشعل حرباً بين غوغل وأمازون

لسنوات طويلة انفردت شركة "أمازون" بسوق بيع الكتب الرقمية في العالم، لكن الحال على ما يبدو في طريقه للتبدل، مع إعلان "غوغل" نيتها توفير الكتب الصوتية في متجرها المعروف "غوغل بلاي".

ولن تقف شركة "أبل" مكتوفة الأيدي في ظل هذا التطور، إذ أفادت وكالة بلومبيرغ الإخبارية يوم أمس بأن "أبل" انتهت من إعادة تصميم تطبيقها iBooks الذي لطالما تجاهلته لفترة طويلة وأطلقت عليه اسم Books.

الاستفادة من النجاحات

يرى الخبراء أن العملاقين "غوغل وأبل" يحاولان الاستفادة من النجاحات التي تحققها الكتب الصوتية، التي لا تزال تخطو خطواتها الأولى في العالم التكنولوجي في ظل صعوبة إعداد صيغتها وارتفاع ثمنها والذي يؤثر على نسبة مبيعاتها. إلا أنه رغم ذلك

تكتسب أرضية بشكل سريع في صناعة النشر باعتبارها صيغة رائجة سواء في السيارة، القطار أو في المنزل من خلال مساعد صوتي.

"غوغل" تدرك ذلك مليًا وتريد استثمار سيطرتها على رقعة واسعة من السوق في العالم، وقال الناطق باسم الشركة في بيان وزع على وسائل الإعلام: "الاهتمام بالكتب الصوتية في تزايد، جنبًا إلى جنب مع المحتوى الصوتي بشكل عام ( مثل الموسيقى الرقمية أو البث الصوتي إلخ ). لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن مستخدمينا بدأوا يطلبون منا توفير مثل هذه الخدمات".

إشتراك تجريبي

وفي مسعى من جانبها للاستحواذ على حصة سوقية سريعة في هذا المجال، تحدت غوغل شركة Audible ( وهي شركة الكتب الصوتية المملوكة للعملاقة أمازون ) بإعلانها بكل وضوح أنها لن تأخذ أي اشتراكات من المستخدمين الراغبين في شراء الكتب. وفي المقابل حثت شركة Audible المستخدمين على بدء اشتراك تجريبي، متباهية في هذا الشأن بكونها أكبر منفذ بيع بالتجزئة للكتب الصوتية الرقمية في العالم إلى جانب ما تحظى به من سمعة طيبة للغاية في مجال النشر عموما.

لكن المشكلة التي تواجهها Audible الآن هي أن لديها خللاً مزعجًا في نظامها التشغيلي، حيث لا يمكن لمستخدمي الآيفون شراء كتب إلكترونية أو كتب صوتية بشكل مباشر من خلال Audible أو من أمازون أو من تطبيقات كيندل، إذ تستقطع أبل 30 % من مشتريات الكتب التي تتم داخل التطبيق. ويبدو أن أمازون تتصور أن ذلك الأمر لا يمكن الدفاع عنه من الناحية المالية، تاركة المستخدمين أمام واجهة محبطة تتطلب منهم الانتقال بين التطبيقات أو بين هواتفهم الآيفون والحاسوب لشراء الكتب، ما يعزز من فرص نجاح المنافستين الطموحتين غوغل وأبل.

أعدّت "إيلاف" المادة نقلا عن موقع "كوارتز"، الرابط الأصلي أدناه:

https://qz.com/1190281/google-and-apple-are-trying-to-lure-ebook-and-audiobook-readers-away-from-amazon/



