أفريقيا الوسطى تتسلم أول شحنة من الأسلحة الروسية

بانغي: وصلت ليل الجمعة السبت الى بانغي اول شحنة من الاسلحة الروسية التي ستتسلمها القوات المسلحة في افريقيا الوسطى، وفق ما افادت مصادر في الامم المتحدة وكالة فرانس برس.

ووصلت طائرة تابعة للجيش الروسي من طراز "آي ال 76" الى مطار بانغي من الخرطوم مساء الجمعة وعادت الى حيث انطلقت ليلا. وقال مصدر اممي لفرانس برس ان "عناصر امنيين روسا كانوا في استقبالها".

وبعد مفاوضات طويلة مع مجلس الامن الدولي، سمح منتصف ديسمبر لروسيا بتزويد جيش افريقيا الوسطى اسلحة بموجب استثناء منحته الامم المتحدة لموسكو وسط حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد.

وطلبت واشنطن وباريس ولندن من الشريك الروسي اتخاذ اجراءات مشددة في تخزين هذه الاسلحة والتعريف عنها في شكل دقيق، بحسب مصادر دبلوماسية. وستسلح موسكو كتيبتين، اي 1300 جندي، باسلحة خفيفة (مسدسات وبنادق هجومية واخرى رشاشة) اضافة الى قاذفات صواريخ "آر بي جي" واسلحة مضادة للطيران.

كذلك، اجازت الامم المتحدة لروسيا بتدريب جنود افريقيا الوسطى على استخدام هذه الاسلحة. ووصل مدربون عسكريون روس الى بانغي، وفق ما افادت مصادر اممية ودبلوماسية فرانس برس، لافتة الى بناء معسكر تدريب في جنوب غرب البلاد.

وحظر السلاح سار في افريقيا الوسطى منذ 2013. وكان قادة البلاد طلبوا قبل بضعة اشهر من روسيا اسلحة للوحدات التي تتلقى تدريبا من الاتحاد الاوروبي. وبداية كانون الثاني/يناير، اعلنت الولايات المتحدة تخصيص هبة بقيمة 12,7 مليون دولار بهدف تدريب جيش افريقيا الوسطى.

