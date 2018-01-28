قائمة تتضمن أفضل 30 مدينة أميركية

يبدو أن خريطة المدن الأكثر تميزًا في الولايات المتحدة يعاد تشكيلها من جديد، حيث أعدَّ قسم السفر بمجلة "ناشيونال جيوجرافيك" قائمة حديثة لأفضل 30 مدينة في الولايات المتحدة.
واعتمد معدو التقرير على عدة عوامل رأوا أنها العوامل الأكثر أهمية في حسم قيمة وأهمية المدن وتميزها عن بعضها البعض. وتعاونت المجلة بهذا الخصوص مع شركة Resonance Consultancy المتخصصة في استشارات الهوية التجارية للمقاصد العالمية، وذلك بغرض الوقوف على أبرز المدن الأميركية الصغيرة استناداً إلى مقاييس غير تقليدية يعتقد أنها تقود إلى السعادة مثل المساحات الخضراء، صالات العرض، المقاهي، مصانع الجعة، صالات الموسيقى وغيرها من الأماكن المميزة.
كما اهتم القائمون على إعداد تلك القائمة بتصنيف المدن وتقسيمها إلى 3 مجموعات على حسب أعدادها السكانية : من 40 ألفاً إلى 100 ألف ومن 100 ألف إلى 200 ألف ومن 200 إلى 600 ألف. كما مزجت الشركة الاستشارية بين الإحصاءات الأساسية وبين بيانات مواقع التواصل الاجتماعي (مثل يلب، انستقرام وغيرهما من المنصات) التي تتحدث عن الحياة الليلية، الثقافة، المطاعم وغيرها من الأماكن والفعاليات.
وجاءت القائمة التي أعدتها المجلة بالتعاون مع Resonance Consultancy وفقاً للترتيب التالي:
1- بيتسبرغ، بنسلفانيا
2- بولدر، كولورادو
3- غرينفيل، كارولينا الجنوبية
4- أنكوراج، ألاسكا
5- أنابوليس، ماريلاند
6- نيو أورليانز، لويزيانا
7- ماديسون، ويسكونسين
8- رينو، نيفادا
9- هيلدسبورغ، الكاليفورنيا
10- سانتا كروز، كاليفورنيا
11- شارلستون، كارولينا الجنوبية
12- أوليمبيا، واشنطن
13- شارلوتسفيل، فرجينيا
14- سبوكان، واشنطن
15- ألباكركي، نيو مكسيكو
16- رابيد سيتي، داكوتا الجنوبية
17- آن أربور، ميتشيغن
18- آشفيل، كارولينا الشمالية
19- باتون روج، لويزيانا
20- هونولولو، هاواي
21- كانساس سيتي، ميزوري
22- ليكلاند، فلوريدا
23- نيوبورت، رود آيلاند
24- بورتلاند، مين
25- لويزفيل، كنتاكي
26- هاجرستاون، ماريلاند
27- بينساكولا، فلوريدا
28- أوماها، نيبراسكا
29- كولومبيا، كارولينا الجنوبية
30- هيكري، كارولينا الشمالية
أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن مجلة "ناشيونال جيوجرافيك"، الرابط الأصلي أدناه :
https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-small-cities-united-states/