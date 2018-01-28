قائمة تتضمن أفضل 30 مدينة أميركية

يبدو أن خريطة المدن الأكثر تميزًا في الولايات المتحدة يعاد تشكيلها من جديد، حيث أعدَّ قسم السفر بمجلة "ناشيونال جيوجرافيك" قائمة حديثة لأفضل 30 مدينة في الولايات المتحدة.

واعتمد معدو التقرير على عدة عوامل رأوا أنها العوامل الأكثر أهمية في حسم قيمة وأهمية المدن وتميزها عن بعضها البعض. وتعاونت المجلة بهذا الخصوص مع شركة Resonance Consultancy المتخصصة في استشارات الهوية التجارية للمقاصد العالمية، وذلك بغرض الوقوف على أبرز المدن الأميركية الصغيرة استناداً إلى مقاييس غير تقليدية يعتقد أنها تقود إلى السعادة مثل المساحات الخضراء، صالات العرض، المقاهي، مصانع الجعة، صالات الموسيقى وغيرها من الأماكن المميزة.

كما اهتم القائمون على إعداد تلك القائمة بتصنيف المدن وتقسيمها إلى 3 مجموعات على حسب أعدادها السكانية : من 40 ألفاً إلى 100 ألف ومن 100 ألف إلى 200 ألف ومن 200 إلى 600 ألف. كما مزجت الشركة الاستشارية بين الإحصاءات الأساسية وبين بيانات مواقع التواصل الاجتماعي (مثل يلب، انستقرام وغيرهما من المنصات) التي تتحدث عن الحياة الليلية، الثقافة، المطاعم وغيرها من الأماكن والفعاليات.

وجاءت القائمة التي أعدتها المجلة بالتعاون مع Resonance Consultancy وفقاً للترتيب التالي:

1- بيتسبرغ، بنسلفانيا

بيتسبرغ، بنسلفانيا



2- بولدر، كولورادو

بولدر، كولورادو



3- غرينفيل، كارولينا الجنوبية

غرينفيل، كارولينا الجنوبية



4- أنكوراج، ألاسكا

أنكوراج، ألاسكا



5- أنابوليس، ماريلاند

أنابوليس، ماريلاند



6- نيو أورليانز، لويزيانا

نيو أورليانز، لويزيانا



7- ماديسون، ويسكونسين

ماديسون، ويسكونسين



8- رينو، نيفادا

رينو، نيفادا



9- هيلدسبورغ، الكاليفورنيا

هيلدسبورغ، الكاليفورنيا



10- سانتا كروز، كاليفورنيا

سانتا كروز، كاليفورنيا



11- شارلستون، كارولينا الجنوبية

شارلستون، كارولينا الجنوبية



12- أوليمبيا، واشنطن

أوليمبيا، واشنطن



13- شارلوتسفيل، فرجينيا

شارلوتسفيل، فرجينيا



14- سبوكان، واشنطن

سبوكان، واشنطن



15- ألباكركي، نيو مكسيكو

ألباكركي، نيو مكسيكو



16- رابيد سيتي، داكوتا الجنوبية

رابيد سيتي، داكوتا الجنوبية



17- آن أربور، ميتشيغن

آن أربور، ميتشيغن



18- آشفيل، كارولينا الشمالية

آشفيل، كارولينا الشمالية



19- باتون روج، لويزيانا

باتون روج، لويزيانا



20- هونولولو، هاواي

هونولولو، هاواي



21- كانساس سيتي، ميزوري

كانساس سيتي، ميزوري



22- ليكلاند، فلوريدا

ليكلاند، فلوريدا



23- نيوبورت، رود آيلاند

نيوبورت، رود آيلاند



24- بورتلاند، مين

نيوبورت، رود آيلاند



25- لويزفيل، كنتاكي

نيوبورت، رود آيلاند



26- هاجرستاون، ماريلاند

هاجرستاون، ماريلاند



27- بينساكولا، فلوريدا

بينساكولا، فلوريدا



28- أوماها، نيبراسكا

أوماها، نيبراسكا



29- كولومبيا، كارولينا الجنوبية

كولومبيا، كارولينا الجنوبية



30- هيكري، كارولينا الشمالية

هيكري، كارولينا الشمالية



أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن مجلة "ناشيونال جيوجرافيك"، الرابط الأصلي أدناه :

https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-small-cities-united-states/