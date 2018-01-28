أنجلينا جولي تتفقد مخيم الزعتري في الأردن

مخيم الزعتري: قامت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، الاحد، بتفقد مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لانهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.

وادلت جولي بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعتري حيث يقيم نحو 80 الف لاجىء سوري والواقع في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.

وقالت جولي في مؤتمر صحافي داخل المخيم، بعد ان قامت بجولة والتقت عائلات، "أحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع".

واضافت "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة (...) مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، مشيرة إلى ان "الاردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حالياً نحو 5,5 ملايين لاجىء سوري".

وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة، "هذه الازمة خرجت عن السيطرة لسنوات (...) ليست لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل او حتى أبسط المقومات للعديد من الاسر".

وأشارت إلى انه "في العام الماضي، لم يتم تمويل سوى 50 في المئة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالازمة السورية، فيما لم يتم العام الحالي تمويل سوى 7 في المئة من احتياجاتها".

ودعت إلى ضرورة عدم الافلات من العقاب، وان تكون هناك "مساءلة وعدالة" لما يجري في سوريا، مشيرة إلى انه "يجب ان لا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان".

وتستقبل المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.

