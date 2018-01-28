غوتيريس يزور معرضًا يبرز مساهمة المغرب في السلم والأمن بأفريقيا

أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والدكتور سعد الدين العثماني يستمعان إلى شروحات حول المعرض

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، بزيارة للمعرض المخصص لإبراز مساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في أفريقيا، والذي ينظم على هامش القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

غوتيريس خلال زيارته لمعرض مخصص حول المغرب في أديس أبابا

إيلاف من الرباط: قدم ضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية شروحات حول المعرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يرافقه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب للتعاون الأفريقي.

ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون ومحسن الجزولي الوزير المنتدب في التعاون الأفريقي في حديث مع ضباط مغاربة

يبرز المعرض المنظم من طرف مديرية التاريخ العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والذي سيستمر لغاية نهاية قمة الأفريقي، يبرز التجربة المكتسبة من طرف المغرب، على مدى أكثر من نصف قرن، في مجال السلم والأمن والمساعدات الإنسانية، ولا سيما من خلال نشر التجريدات والمستشفيات الجراحية الميدانية للقوات المسلحة الملكية وتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة لمصلحة شعوب البلدان الأفريقية.



