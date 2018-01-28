وزارة الهجرة المغربية تتابع قضية مقتل قاصر مغربي بهولندا

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، الأحد، أنها تتابع عن كتب تطورات قضية مقتل قاصر مغربي بهولندا؛ وذلك بالتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للمملكة في كل من لاهاي وأمستردام.

إيلاف من الرباط: أشارت الوزارة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى أنه فور تلقيها خبر وفاة الشاب المغربي محمد بوشيخي، البالغ من العمر 17 سنة، في هولندا، مساء يوم الجمعة الماضي، قام عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، باتصال هاتفي مع والد الراحل لتقديم تعازي الحكومة المغربية إثر هذا الحادث المؤسف، وكذا التعبير لعائلة الفقيد عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم الممكن عبر تعيين محام لمتابعة الملف قضائيًا، وأيضًا التكفل بمصاريف ترحيل الجثمان لدفنه في المغرب نزولًا عند رغبة عائلته.

زاد البيان، موضحًا أنه "حسب المعلومات المتوافرة لدى القنصلية العامة المغربية في أمستردام، فإن الفقيد كان معروفًا بأعماله التطوعية في صفوف الشباب، وخاصة لفائدة اللاجئين مع مؤسسة السلام الهولندية المسلمة، ولا علاقة له بالإتجار بالمخدرات، كما تم الترويج له في وسائل الإعلام، وأن الشخص الذي كان مستهدفًا من الهجوم الذي راح ضحيته الشاب المغربي خطأ، هو هولندي الجنسية، وينحدر من السورينام، وتنسب إليه أفعال خارج القانون".