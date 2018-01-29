ترمب: سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية مع واشنطن غير منصفة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية الأحد أن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية مع الولايات المتحدة "غير منصفة"، محذرًا من أن مشاكله الكثيرة مع بروكسل "قد تتحول إلى شيء كبير جدًا".

إيلاف من واشنطن: قال ترمب لقناة "آي تي في" البريطانية: "لا يمكننا إدخال بضائعنا (إلى بلدان التكتل). هذا صعب جدًا، ومع ذلك هم يرسلون بضائعهم إلينا، بدون ضرائب أو يدفعون ضرائب قليلة جدًا. هذا أمر غير منصف إلى حد كبير".

انتقاد واعتذار

أضاف: "لديّ الكثير من المشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وقد تتحول إلى شيء كبير جدًا من هذه الناحية التجارية". وأطلق ترمب تحذيراته خلال مقابلة تلفزيونية شاملة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وانتقد ترمب في مقتطفات أذيعت قبل عرض المقابلة كاملة طريقة تفاوض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول بريكست، وأعلن أنه كان "ليناقشها بشكل مختلف".

كما اعتذر الرئيس الأميركي للمرة الأولى عن إعادة تغريد فيديو لجماعة بريطانية يمينية متطرفة تظهر أعمالًا عنيفة لإسلاميين.

وقال لمحاوره المذيع والصحافي البريطاني بيرس مورغان "إذا كنت تقول لي إنهم أشخاص عنصريون فظيعون، فأنا بالتأكيد سأعتذر إذا كنت تود ذلك".

شعبية بريطانية

وأكد ترمب أنه سيزور بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام، حيث يعتقد أنه يحظى بشعبية كبيرة" وفق المذيع مورغان، الذي كتب الأحد مقالًا عن انطباعاته حول المقابلة في صحيفة "ذا مايل".

وشدد ترمب على أنه لا يكترث لهؤلاء الذين يعارضون زيارته، وبينهم رئيس بلدية لندن صديق خان وزعيم المعارضة جيريمي كوربين، وسط تكهنات بحدوث احتجاجات.

أتمنى السعادة للأميرين

وقال لمورغان "أعتقد أن الكثيرين في بلدك يحبون ما أمثله، ويحترمون ذلك". وعندما سئل ما إذا كان قد تلقى دعوة لحضور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في وقت لاحق من هذا العام، أجاب ترمب: "ليس على حد علمي".

أضاف: "أنا حقًا أريد لهما أن يكونا سعيدين. وهما يبدوان لطيفين كزوجين"، وذلك عندما ألحّ عليه محاوره بالسؤال إن كان يوّد الحضور.

