لبنان يشتعل بعد شريط مسرب لوزير خارجيته

شريط مصور تناقله اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من ليل الأحد، كان كافيًا لإشعال مواجهة كبيرة بين أنصار حركة أمل، التي يقودها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وبين وزير الخارجية جبران باسيل.

خاص بإيلاف: في الوقت الذي يرزح فيه لبنان تحت وطأة الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء الشريط المصور لباسيل، والذي لم يُعرف بعد إن تم تسريبه عن قصد أو بدون قصد، جاء ليصبّ الزيت على النار، ويدفع بقادة حركة أمل إلى شنّ هجوم عنيف على وزير الخارجية.

بري "البلطجي"

باسيل، الذي كان يتحدث في لقاء مغلق في إحدى بلدات قضاء البترون، وصف رئيس المجلس النيابي بـ"البلطجي"، وذلك بسبب تهديده لمغتربين لبنانيين ومحاولة منعهم من المشاركة في مؤتمر للطاقة الاغترابية في أفريقيا، والذي من المقرر عقده في أفريقيا.

فور تداول الشريط المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت موجة استنكار كبيرة من قبل أنصار نبيه بري ووزراء تابعين لحركة أمل، كما انتشر هاشتاغ #البلطجي_جبران، و #جبران_سئيل_جبران.

الصهر قليل الأدب

تعقيبًا، قال معاون نبيه بري، علي حسن خليل، في تصريح له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "إذا كان هناك من يسمع فليسمع أن صهره المفضل قليل الأدب ووضيع، وكلامه ليس تسريبًا، بل هو خطاب الانحطاط ونعيق الطائفيين أقزام السياسة الذين يتصورون أنهم بالتطاول على القادة يحجزون موقعًا بينهم".

تغريدة معاون بري علي حسن خليل

أضاف خليل: "الرئيس #بري أكبر من المواقع، ولن يهزه في وجدان الناس كلام، لكن مع المسّ به سقطت كل الحدود التي كان وحده يضعها أمامنا لفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية، ولنا بعد الآن كلام آخر".

رابط الشريط على يوتيوب

أما النائب علي بزي فقال: "وبالجرم المشهود... متلبّس بالصوت والصورة... بذاءة، نذالة، وانحطاطًا... وسمومًا طائفية. لم يصل العمالقة إلى نعل حذاء قامة دولة الرئيس #نبيه_بري .... فكيف بالأقزام وصعاليك الحقد والتطرف والفتنة". فيما كتب زميله في كتلة التنمية والتحرير، هاني قبيسي يقول: "#الغطرسة_تهزم_صاحبها، الله يرحم إدمون نعيم أكل كفين وسكت"!.

الأقزام

لم تقف حدود الاستنكارات عند حدود نواب حركة أمل، بل وصلت إلى عدد من الإعلاميين، حيث كتب الصحافي علي حجازي يقول: "كلامك مرفوض، وهو إعتداء موصوف على رمز لجمهور واسع من الناس، وتخطٍّ لأصول التخاطب والأدبيات المتعارف عليها ومحاولة #تعملق نتائجها عكسية حتمًا وإعلان حرب أنت لا تدرك أنك ستخسر بها، وختام القول إن التطاول على قامة بحجم دولة الرئيس #نبيه_بري مرفوض ومردود ".

أما الإعلامي سالم زهران فكتب يقول عن نبيه بري: "قاوم الصهاينة بالرصاص والنار.. ناصر المحرومين بالتنمية بعد التحرير.. هو الشيعي الهوية السني الهوى.. هو #نبيه_بري القامة التي ظنّ أقزام الصدفة أن بتناولها يمسحون عن وجوههم غبرة تاريخهم الأسود".

هجوم على عون

جمهور حركة أمل، لم يوفر من جهته وزير خارجية لبنان، بل وصلت سهام انتقاداته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وخرجت دعوات إلى تنظيم اعتصام احتجاجي ضد كلام باسيل الاثنين عند الساعة السادسة مساء في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

مغردون مدافعون عن رئيس مجلس النواب ضد كلام باسيل

جبران يتأسف

أنصار التيار الوطني الحر وباسيل ردوا على استحياء، حيث وجّه العديد منهم اتهامات إلى عناصر من القوات اللبنانية بتسريب الشريط المصور لباسيل، الذي قال لصحيفة "الأخبار": "أعرب عن أسفي لما سرّب من كلام لي في الإعلام، أتى ضمن لقاء مغلق في بلدة بترونية بعيدًا عن وسائل الإعلام، لا سيما أنه خارج عن أدبيّاتنا وأسلوبنا في الكلام، وقد أتى نتيجة المناخ السائد في اللقاء؛ مهما تعرّضنا له، فإننا لا نرضى الانزلاق بأخلاقيّاتنا".



