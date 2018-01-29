أشعة الشمس تتلف بشرة سائق شاحنة

أظهرت صورة شخص مسن عمل سائقا لمدة طويلة، الضرر الذي تسببه أشعة الشمس لبشرة الإنسان.

وبحسب صحيفة "نيو إنغلند" الطبية، فإن سائق الشاحنة الذي التقطت صورته، ظل يعمل سائقا للشاحنة، طيلة 28 سنة، وتبعا لذلك، فقط كان نصف وجهه الأيسر معرضا بشكل كبير لأشعة الشمس.

وتبدو التجاعيد السميكة بشكل لافت على النصف الأيسر من وجه السائق، مقارنة بالجانب الأيمن.

ويرى خبراء الصحة، أن الناس لا يحمون أنفسهم بشكل كاف من الأشعة الضارة، إذ يتم الاهتمام بذلك فقط بشكل كبير على الشواطئ، خلال فترة الصيف، فيما يجري إهمال الأمر أثناء القيادة، في فترات الصباح، لاسيما أن زجاج السيارة لا يقي من الأشعة.