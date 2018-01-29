ترمب يمدح نفسه: أنا عبقري ومتزن

واشنطن: قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه "عبقري ومتزن"، وإنه يتناول طعاما جيدا.

وردًا على سؤال لمحطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية، الأحد، بشأن صحته وبعض الآراء التي تقول إنه مختل عقليًا وغير لائق جسديا، قال ترمب "أنا عبقري ومتزن".

وعندما سئل عن تناول شطائر البرغر وشرب المياه الغازية، قال ترمب: "أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة في العالم. أتناول الطعام الصحي وأتناول بعض هذا الطعام أيضًا في بعض الأحيان، أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جدًا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال ترمب إنه سيدرس البقاء في اتفاق باريس للمناخ، لكن يجب أن يكون اتفاقًا جيدًا للولايات المتحدة.