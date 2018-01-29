تضامن حكومي فرنسي مع وزير الحسابات العامة المتهم بالاغتصاب

باريس: اعرب وزراء في الحكومة الفرنسية الاحد عن تضامنهم مع زميلهم وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين، النجم الصاعد في فريق الرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك بعد اتهامه بالاغتصاب في حادثة تعود الى عام 2009.

واكد مكتب مدعي عام باريس السبت اعادة فتح التحقيق في ادعاءات بأن دارمانين (35 عاما) مارس ضغوطا على امرأة لدفعها الى ممارسة الجنس مقابل تقديم وعود بمساعدتها في قضية قانونية.

وتأتي هذه القضية وسط تدفق شهادات لنساء في العالم حول تعرضهن لاساءات من قبل رجال مشهورين واصحاب نفوذ، بعد الكشف عن ممارسات المنتج الاميركي الشهير هارفي واينستين.

وقدمت صوفي سباتز التي كانت تعمل بائعة هوى في السابق اول شكوى ضد دارمانين في منتصف عام 2017، لكن التحقيق اغلق لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع الى اقوالها.

لكن هذه السيدة البالغة 46 عاما اعادت احياء الشكوى في منتصف يناير ما ادى الى اعادة فتح تحقيق اولي.

واتهم محامو دارمانين السيدة بانها تقوم "بمحاولة فظة لالحاق الاذى" بسمعة الوزير، وقالوا ان موكلهم بدأ ملاحقتها قانونيا بتهمة التشهير.

ورفضت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي الاحد الاقتراحات بان على زميلها دارمانين ان يستقيل، مشيرة الى انه لم تتم ادانته باي جريمة حتى الآن.

ودافع وزير الزراعة ستيفان ترافير ايضا عن دارمانين وقال انه يجب تطبيق مبدأ قرينة البراءة حتى اثبات الذنب في قضية زميله، مثله مثل "اي مواطن آخر".

اما رئيس الوزراء ادوار فيليب فقد اكد السبت ان دارمانين ما زال يحظى "بثقته الكاملة".

ودارمانين نائب سابق عن اليمين انتقل العام الماضي الى حزب ماكرون الوسطي "الى الامام"، وهو يعد من افضل الوزراء من حيث الاداء في فريق الرئيس الذي يفتقر الى الخبرة.

ونفى وزير الحسابات العامة في مقابلة مع اذاعة "فرانس انفو" في 15 يناير الاتهامات، وقال انه لم يكن معروفا حينذاك وان كل شيء "ملفق".