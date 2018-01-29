هجوم على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول

كابول: ذكر مسؤولون وشهود عيان لوكالة فرانس برس ان مسلحين شنوا قبل فجر الاثنين هجوما ما زال جاريا على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول.

وقال شهود اتصلت بهم فرانس برس ان الهجوم بدأ حوالى الساعة الخامس (00,30 ت غ) باطلاق صواريخ ثم نيران اسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي) وكان ما زال مستمرا بعد ثلاث ساعات. واكد مصدر امني هذه المعلومات.

وهو ثالث هجوم يضرب كابول خلال عشرة ايام بعد الاعتداء الذي استهدف فندق انتركونتينتال في 20 يناير وانفجار سيارة الاسعاف المفخخة في وسط المدينة السبت.

وام تتبن اي جهة الهجوم على الاكاديمية العسكرية حتى الآن.

وقبيل الساعة 08,30 (04,00 ت غ) قال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "احصينا اربعة مهاجمين. جرح ثلاثة جنود افغان والقوات الخاصة الافغانية تطوق المهاجمين حاليا".

من جهته، ذكر ضابط داخل المبنى اتصلت به فرانس برس ان "انفجارا قويا وقع امام المدخل وردت السرية" المتمركزة في الموقع. واضاف "لا اعتقد انهم تمكنوا من دخول المبنى"، مشيرا الى انه "يخشى ان يكون سقط ضحايا".

وكان الناطق باسم شرطة كابول بصير مجاهد صرح "اؤكد ان الاكاديمية العسكرية في شهرهي قمبر تتعرض لهجوم".

وقال الناطق باسم الرئاسة شاه حسين مرتضوي انه يعتقد ان "المهاجمين اوقفوا عند اول حاجز" امني.

وتقع اكاديمية مارشال فهيم في شمال غرب كابول وتعمل على تأهيل الجيش الافغاني بكل رتبه.