منسوب المياه في نهر السين يبلغ ذروته في باريس

باريس, فرنسا | AFP | 29-01-2018 - 06:50 UTC+1 | 238 words

باريس: بلغ منسوب مياه نهر السين في باريس ذروته ليل الاحد الاثنين لكنه ما زال بعيدا عن المستوى التاريخي الذي سجله قبل انحساره الذي يتوقع ان يكون بطيئا جدا.

وبلغ ارتفاع منسوب مياه النهر الذي يعبر العاصمة الفرنسية ويمر بالقرب من متاحف وابنية اثرية 5,84 امتار، بويادة اربعة امتار عن المستوى الطبيعي، حسب هيئة مراقبة الفيضانات "فيجيكرو".

لكن مياه النهر وصلت الى مستوى ادنى من الرقم التاريخي الذي سجل في 1910 عندما ارتفع منسوب السين الى 8,62 امتار.

وقد غمرت المياه نصف التمثال الشهير تحت جسر الما الذي يعد قياسا تقليديا لارتفاع النهر.

وفي مكان غير بعيد بالقرب من برج ايفل، بقيت القوارب السياحية الممنوعة من الملاحة حاليا، متوقفة، بينما ذكرت السلطات بان "الملاحة او السباحة في السين امران محظورا وبالغا الخطورة".

وفي قطاع النقل، ستبقى سبع محطات للقطارات على احد الخطوط الاكثر ازدحاما في باريس ، مغلقة حتى الخامس من شباط/فبراير على الاقل.

وفي المنطقة الباريسية يتحسن الوضع تدريجيا بينما اضطر 1500 شخص لمغادرة بيوتهم، كما قالت الشرطة .

وصرحت كولومب بروسيل مساعدة مسؤول الامن في بلدية باريس، لوكالة فرانس برس ان تراجع منسوب المياه يمكن ان يكون "بطيئا جدا".

من جهته، قال رئيس جهاز الدولة المكلف البيئة في المنطقة جيرومم غولنر "اذا كنا نتحدث عن عودة الامور الى طبيعتها بالكامل، فالامر سيستغرق اسابيع".

ونجمت الفيضانات التي سجلت في عدد من مناطق فرنسا بعد امطار غزيرة.

وشكل كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير واحدة من ثلاث فترات شهدت الامطار الاكثر غزارة منذ بدء تسجيل الارقام في 1900، كما قالت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية.