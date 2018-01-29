إسبانيا تحصِّن سبتة المحتلة بكاميرات متطورة لمراقبة المغاربة

«إيلاف» من الرباط: بعد أشهر من خفوت مشروع "درون" على حدود سبتة المحتلّة، الذي تسبّب في أزمة صامتة مع المغرب، بدأت السلطات الاسبانية تنصيب عشرات الكاميرات الأمنية المتطوّرة للتعرّف على الوجوه حتى في حال إجراء عمليّات جراحية تجميلية عليها أو بعد سنوات من الشيخوخة والتغيرات المرتبطة بها، وتحديد هويات لوحات ترقيم السّيّارات المغربية مهما طرأ عليها من تغييرات، وتشغيل دائرة تلفزيونية مُغلقة تابعة لأجهزة الأمن الاسبانية بالمدينة المحتلّة.

كتبت "المساء" أن الحكومة المحلية بسبتة المحتلة أصدرت نهاية الأسبوع، مشروع "المدينة الآمنة" لتثبيت كاميرات أمنيّة في المدينة تسمح بالتعرف على الوجه، وتحديد أي تغيّر جزئي له وللحى والشعيرات، وحتّى التغييرات في تصفيف الشعر.

وأضافت الصحيفة ذاته أن الكاميرات تدعم برامج القراءة الأوتوماتيكية لتحديد لوحات السيارات من الاتحاد الأوروبي ومن المغرب. وتشمل المبادرة، التي سيتم تمويلها من الأموال الأوروبية، بدء تشغيل دائرة تلفزيونية مُغلقة تدار بياناتها من قبل مركز أمن المواطنين التابع للشرطة الوطنية.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن السلطات الاسبانية تعوّل على كاميرات المراقبة بالفيديو لتحسين الأمن على الطريق العام. وحسب المشروع، سيتم تركيب 65 كاميرا تتميّز بـ"حساسيّة عالية" لتكون قادرة على العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة وبالأضواء تحت الحمراء في المناطقِ التي لا توجد فيها الإضاءة.

رئيس الدبلوماسية الجزائريّة يهاجم المغرب من جديد

عاد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، إلى مهاجمة المغرب، من جديد، وصرّح نهاية الأسبوع، بأن الجزائر ليست بلداً منتجاً للحشيش، وإنما الجهة التي تُنتج وتتاجر فيه معروفة عند الجميع، وَقَال: "نعلم من يفعل ذلك"، في إشارة واضحة إلى المغرب، مؤكداً أن جميع تقارير الأمم المتحدة واضحة حول عمليّات التهريب والمتاجرة بالمخدّرات في العالم. وَذَهَب الدبلوماسي الجزائري إلى الْقَوْل إن الحوار بَيْن البلدين "يندرج في إطار الإرادة السياسيّة لكلا الطرفين"، في ردّه عَلى سؤال حول انقطاع الحوار والتعامل بين الجزائر والمغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدّرات.

لجنة خاصة لمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الكبرى

"المساء" كتبت كذلك أن لجنة خاصّة كلَّفها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لما يكون بدفتر التحملات والتصاميم الهندسية.

وجاءت اللجنة الخاصّة من الداخلية بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة تم تعميمها على الولاة والعمال ( المحافظون ) ورؤساء الجماعات الترابية (البلديات) ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل، دون انتظار صدور النصوص التنظيمية، التي ما زالت حبيسة الرفوف إلى حدود الساعة.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن أعوان تقنيين، يتوفرون على بطاقات مهنيّة، مستقدمين من الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، خرجوا لتسجيل مخالفات وخروقات التعمير، خاصّة بمناطق بهامش الدار البيضاء، شَهِدت خروقات وتجاوزات كبيرة أثناء البناء.

لحوم روسية قريباً على موائد المغاربة

بعد أيام قليلة على قيام وزارة الفلاحة، مُمثّلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية، بإجراء تقييم للمجازر الحضرية والقروية، لتحديد المجازر التي لا تتوفّر فيها الحدود الدنيا لإنتاج اللحوم من أجل إغلاقها، كشفت هيئة الرقابة الزراعيّة الرّوسيّة أن البلاد تستعد لتصدير لحوم الأبقار إلى المغرب.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الرّوسيّة، نقلته وكالة الأنباء الرّوسيّة "نوفوستي"، أن المغرب سيفتح أسواقه في وجه لحوم البقر الرّوسيّة ومنتجاتها، مما سيساهم في الرفع من حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، مضيفة، في الوقت ذاته، أن حجم المبادلات البينية يجب أن يواكب إمكانيات البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الوطيدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهات المختصّة في البلدين ستعتمد، قريباً، الشهادات البيطرية، التي سترافق شحنات اللحوم إلى المملكة المغربية، موضحة أن الموافقة جَاءَت من الرباط، بعدما أجرى وفد مغربي فحصاً لشركات اللحوم الرّوسيّة للتأكد من مطابقتها وامتثالها للمعايير البيطرية والصحية في المغرب.

وأكد المصدر ذاته أن الوفد المغربي الذي زار روسيا، اطلع على الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصّة في روسيا لضمان سلامة المُنتَجات الحيوانية في البلاد.

ردود أفعال متضاربة بعد قرار الحكومة الاستدانة من البنوك

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن قرار الحكومة الاستدانة من البنوك لسداد المتأخرات العالقة في ذمتها للمقاولات الخاصّة أثار ردود أفعال متضاربة بين مؤيد للقرار بحجة تمكين المقاولات من دعم مالياتها وتحسين شروطها، وبين من يرى أن الخطوة ستعمق المديونية العمومية التي بلغت مستويات حرجة.

و قال الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريح للصحيفة ذاتها إن هذا الحل عملي، لأن ضخ مبلغ 10 مليارات درهم حوالي (مائة مليون دولار) في النسيج المقاولاتي سيوفر اعتمادات مالية تُفيد في استعادة ثقة المتعاملين الاقتصاديين، مضيفاً أن العملية هي أيضاً دعم للقطاع البنكي الذي يشتكي تباطؤ القروض.

ابن كيران يربك جلسات أكاديمية التأهيل القيادي لتنظيمه السياسي

"الأخبار" كتبت أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أربك جلسات أكاديمية التأهيل القيادي لتنظيمه السياسي، التي نظمت بالدار البيضاء، مفضلاً مقاطعة اللقاء، رغم موافقته على الحضور، واستجابة المنظمين لكل شروطه، بينها تغيير الموعد.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن موقف ابن كيران يرتبط بلافتة الموعد التي توحي بنشاط مشترك لسعد الدين العثماني والمصطفى الرميد.

تطورات مثيرة في ملف توقيف الدركيين

تختم "أيلاف المغرب" جولتها بـ"الصّباح" التي كتبت أن تطورات مثيرة في ملف التوقيفات التي عرفتها القيادات الدركية الجهوية، إذ أوضحت أن أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية في جهاز الدرك الملكي كشفت أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المعتقلين احتياطياً في سجن "العرجات 1"، وزوجاتهم وبعض أفراد عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع "موسى. ب"، بارون المخدرات الحامل للجنسية الهولندية.

"الصباح" كتبت كذلك أن إفراج النيابة العامة لدى ابتدائية المحمدية (جنوب الرباط) عن رئيسي جماعتي الفضالات والطوالع، المتهمين بالخيانة الزوجية، تم بعد تنازل المقترنين بهما، مشيرة إلى أن الدعوى العمومية سقطت، لكن بقيت ردود الفعل الكبيرة داخل مجلسي الجماعتين. وأضافت الصحيفة ذاتها أن ما جرى قد تكون له انعكاسات على المعنيين به في الهيئتين.