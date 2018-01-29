تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الاكاديمية العسكرية في كابول

كابول: تبنى تنظيم داعش في رسالة لوكالة اعماق وضعت على موقع "تلغرام" صباح الاثنين الهجوم على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول.

وقالت الرسالة التي وضعتها الوكالة الناطقة باسم التنظيم الجهادي على تلغرام "هجوم انغماسي لمقاتلي الدولة الاسلامية يستهدف الاكاديمية العسكرية بمدينة كابل".

وكان مسؤولون وشهود عيان ذكروا لوكالة فرانس برس ان مسلحين شنوا قبل فجر الاثنين هجوما ما زال جاريا على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول.

وقال شهود اتصلت بهم فرانس برس ان الهجوم بدأ حوالى الساعة الخامس (00,30 ت غ) باطلاق صواريخ ثم نيران اسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي) وكان ما زال مستمرا بعد ثلاث ساعات. واكد مصدر امني هذه المعلومات.

وهو ثالث هجوم يضرب كابول خلال عشرة ايام بعد الاعتداء الذي استهدف فندق انتركونتينتال في 20 يناير وانفجار سيارة الاسعاف المفخخة في وسط المدينة السبت.