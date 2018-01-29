الأردن يتسلم 12 مروحية بلاك هوك أميركية

نصر المجالي: استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل، حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين، خصوصًا في المجالات العسكرية، وذلك غداة تسلم سلاح الجو الأردني 12 طائرة من طراز بلاك هوك (UH-60) من الولايات المتحدة.

وتناول لقاء الملك عبدالله الثاني مع المسؤول العسكري الأميركي في قصر الحسينية يوم الاثنين بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وكان الأردن تسلم المروحيات الأميركية في احتفال شارك فيه الأمير فيصل بن الحسين والقائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان هنري ووستر والجنرال جوزيف فوتيل ممثلاً للولايات المتحدة.

الامير فيصل ومسؤولون أردنيون وأميركيون خلال الحفل

وشمل الحفل عرضًا جويًا بمروحيات البلاك هوك وكلمات لقائد الجناح الجوي العميد جابر العبادي والقائم بالأعمال للسفارة الأميركية هنري ووستر.

وقام سلاح الجو الملكي الأردني وقوة الرد السريع بعرض لإطلاق نار حي ومواجهة عملية تسلل، يُظهر قدرات المروحيات البلاك هوك - وهي واحدة من أكثر الطائرات متعددة الجوانب والاستعمالات واكثرها تطوراً في العالم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود الأردن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في عمليات الدفاع المدني وهزيمة (داعش) من خلال التحالف الدولي.

