التحالف العربي يدعو المتحاربين في عدن إلى الحوار

الرياض: حثّ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن المتحاربين في مدينة عدن الجنوبية على التحاور لإنهاء يومين من القتال بين القوات المؤيدة للانفصاليين وقوات الحكومة المعترف بها.

ودعا المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض الانفصاليين الى الجلوس مع الحكومة، والى النظر في مطالب الحركة الانفصالية التي باتت تسيطر على نصف المدينة الجنوبية.

وقال المالكي "هناك دعوة من التحالف (...) لابناء عدن للجلوس مع الحكومة الشرعية، وكذلك (للحكومة) النظر في مطالبات المكون السياسي والاجتماعي"، في اشارة الى الانفصاليين.

وتابع "هناك بعض الخلل الموجود (في عدن) وهناك مطالبة شعبية. طلبنا من المكون السياسي (الحركة الانفصالية) الاجتماع وضبط والنفس وكذلك تغليب الحكمة والتباحث مع الحكومة الشرعية".

اشتدت حدة المعارك في مدينة عدن الاثنين مع لجوء القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية لاستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة في معارك جديدة سقط فيها تسعة قتلى، وذلك غداة يوم دام بين الحليفين في الحرب على المتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس إن خمسة من مقاتلي القوات المؤيدة للانفصاليين سقطوا بنيران قناصة، بينما لقي اربعة من المقاتلين التابعين للحكومة حتفهم في الاشتباكات التي بدأت متقطعة صباحًا وتكثّفت في فترة بعد الظهر في انحاء متفرقة من المدينة الجنوبية.

ولليوم الثاني على التوالي، انتشرت وحدات مسلحة من الطرفين في معظم الشوارع التي خلت من المارة والسيارات، بينما أبقت المؤسسات التجارية والتعليمية على أبوابها مغلقة في غالبية مناطق المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها مقرًا موقتًا لها، وفقًا لمصور فرانس برس.

وكانت الاشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ صباح الاحد بعدما حاولت القوات الحكومية منع متظاهرين من بلوغ وسط المدينة واقامة اعتصام.

ويحتج المتظاهرون الانفصاليون على الاوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يمثلهم سياسيًا، مهلة زمنية للقيام بتغييرات حكومية انتهت الاحد.

ويقود محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الحركة الانفصالية في الجنوب. وفي 12 مايو الماضي، شكل الانفصاليون سلطة موازية "لادارة محافظات الجنوب وتمثيلها في الداخل والخارج" برئاسته، بعد شهر من قيام هادي بإقالته من منصبه ما اثار توترًا بين الانفصاليين والحكومة.

واتهم رئيس الوزراء احمد بن دغر الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، الا ان القوات المناهضة له، والتي تمكنت من السيطرة على مقر رئاسة الوزراء وعدة احياء في بداية المواجهات، حملته مسؤولية الاحداث الدامية قائلة انها تدخلت لحماية المتظاهرين.

عاجزون عن الخروج

تتلقى قوات الحكومة دعمًا عسكريًا من التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية. كما تتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين، والتي تعرف باسم قوات "الحزام الامني" دعما مماثلاً من التحالف، وخصوصا من الامارات التي تدرب وتجهز عناصرها.

ويقاتل الطرفان الى جانب تحالف المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق في اليمن بينها العاصمة صنعاء. لكنّ الانفصاليين أعلنوا رغم ذلك انهم ينوون اسقاط الحكومة المدعومة من التحالف، متهمين اياها بالفساد.

وقتل في اشتباكات الاحد 15 شخصًا على الاقل واصيب أكثر من 120 بجروح، بحسب مصادر طبية وامنية. وقالت مصادر امنية في المدينة إن قوات "الحزام الامني" اسرت 220 عنصرًا في قوات الحكومة ثم اطلق سراح 70، بينما اسرت قوات الحكومة اكثر من 33 مقاتلا من الانفصاليين.

والاثنين بدأت الاشتباكات بشكل متقطع قبل ان تشتد حدتها مع استخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة، بحسب ما افادت مصادر امنية في المدينة وكالة فرانس برس. ودارت هذه الاشتباكات بالقرب من منطقة القصر الرئاسي، حيث يقيم رئيس الوزراء واعضاء حكومته. ووفقًا للمصادر ذاتها، يسيطر الانفصاليون على مدخلي المنطقة.

كما تقدمت قوات تابعة للانفصاليين باتجاه معسكر للقوات الحكومية في شمال المدينة في محاولة للسيطرة عليه، ما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها قصف بالدبابات، بحسب المصادر العسكرية.

وأكد مسؤول اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن الكسندر فايت في حسابه بتويتر أن الاشتباكات في عدن تواصلت خلال الليل ايضا، مشيرا الى ان فريقاً من اللجنة "عاجز عن الخروج" من المدينة.

تعزيزات ومواجهات

قبيل اشتداد حدة المعارك، قالت المصادر الأمنية إن قوات الانفصاليين استقدمت تعزيزات عسكرية الى عدن من محافظتي ابين والضالع القريبتين، لافتة الى ان القوات الحكومية اشتبكت مع تلك القوات في أبين في محاولة لمنعها من التقدم الا انها عجزت عن ذلك.

وفي وقت يطالب الانفصاليون بإقالة بن دغر وحكومته، بدت الحكومة مصممة على المواجهة في اجتماع مصغر عقدته في مكان غير محدد في عدن مساء الاحد، بحسب ما أفادت وكالة الانباء "سبأ" المتحدثة باسم السلطة المعترف بها دوليا.

وقالت الحكومة في بيان عقب الاجتماع برئاسة بن دغر ان "الأعمال التخريبية" في المدينة تستهدف "الشرعية" ممثلة بالرئيس هادي المقيم في الرياض، معتبرة ان قوات "الحزام الامني" اصبحت "عناصر خارجة على النظام والقانون"، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" هو "مجلس انقلابي".

وحذرت الحكومة من ان "المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الاول من حالة الأعمال العسكرية والانفلات الأمني والفوضي التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية"، في اشارة الى الحرب ضد المتمردين الحوثيين.

وتأتي الاحداث في عدن بعد ايام من ايداع المملكة السعودية مليارين في المصرف المركزي في المدينة دعمًا لحكومة بن دغر.

كما تأتي في وقت تشن القوات الحكومية حملتين عسكريتين تستهدفان التقدم نحو مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ساحل البحر الاحمر، وفك طوق المتمردين عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.

وتعمق التطورات في عدن النزاع اليمني المتواصل منذ سنوات وتهدد بفصل دام جديد وبتفاقم الازمة الانسانية، حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة. وقتل في اليمن منذ تدخل التحالف اكثر من تسعة آلاف يمني، بينما اصيب أكثر من خمسين ألف شخص آخر.

ودعا الموفد الخاص للأمين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي تنتهي ولايته في فبراير الى "تهدئة الأوضاع وممارسة اقصى درجات ضبط النفس والاحتكام للحوار".