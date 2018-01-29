نصر المجالي: قال تقرير صحفي روسي إن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي قاطعته فصائل من المعارضة، تلقوا هدايا تذكارية، بينما اشار تقرير آخر الى وصول وفد رسمي سوري كان يغني على متن الطائرة "بكتب اسمك يا بلادي".

وحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية، فإن الهدية التذكارية، التي تسلمها عدد من المشاركين في (سوتشي)، عبارة عن قاعدة مصنوعة من حجر "الملكيت الأورالي"، تحمل شعار الجمهورية السورية، الذي هو عبارة عن عقاب ذهبي اللون في وسطه ترس عربي منقوش عليه العلم الرسمي، بالإضافة الى وجود سنبلتي قمح ترمزان إلى الخصوبة والحياة، ويمسك العقاب بمخالبه شريط مكتوب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية، واحتل الجزء العلوي من الهدية التذكارية معين برونزي يجسد بداخله يدين متصافحتين.

أغنية

وعلى صعيد متصل، تحدث موقع (روسيا اليوم ـ RT) عن تداول ناشطين سوريين في شكل ملحوظ، مقطعًا مصورًا على متن طائرة مدنية متجهة من دمشق إلى سوتشي، تقل عددًا من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، وهم يغنون "بكتب اسمك يا بلادي".

يشار إلى أن هذه الأغنية ألفها اللبناني إيلي شويري، عام 1973 أثناء سفره جوًا بين بيروت والولايات المتحدة الأميركية، كنوع من الحنين إلى الوطن.

واكتسبت الأغنية شعبية كبيرة وأصبحت إحدى أهم الأغاني الوطنية في المشرق العربي. وكان غناها للمرة الاولى جوزيف عازار، ثم غناها بعده كثير من الفنانين منهم دريد لحام وحازم شريف وفرح يوسف.

