هل حقا أن الملحدين أذكى من المؤمنين؟

لندن: زعم باحثون أن المتدينين عموماً أقل ذكاء من الملحدين. وفي حين أن عدد الأشخاص الذين يؤمنون بديانة آخذ في الازدياد فان التقديرات تشير إلى أن الأشخاص غير المؤمنين لن يشكلوا إلا 13 في المئة من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2050.

وتناولت دراسات عديدة العلاقة بين المعتقدات الدينية ومستوى الذكاء.

علاقة عكسية

الآن توصل باحثون في دراسة جديدة إلى أنّ السبب في تدني مستوى ذكاء المؤمنين هو اعتمادهم على الحدس بالدرجة الرئيسية.

وذهب الباحثان ريتشارد داوز وآدم هامبشر من كلية امبريال في لندن إلى "أن الثابت أن التدين يرتبط بعلاقة عسكية مع الذكاء".

استطلع الباحثون على الانترنت أكثر من 63 الف شخص من الملحدين والمؤمنين واللاأدريين وطلب من كل واحد أن ينجز في 30 دقيقة مجموعة من 12 مهمة ذهنية لقياس قدرات مثل التخطيط والتعليل والتركيز والذاكرة.

عموماً وجدت الدراسة أن أداء الملحدين كان في المتوسط أفضل من أداء المؤمنين حتى بعد أخذ عوامل مثل العمر ومستوى التعليم في الاعتبار. وجاء اللاأدريون بين الملحدين والمؤمنين في كل المهمات التي تضمنها الاختبار.

ضعف الأداء الفكري

وفي حين أن قوة المعتقدات الدينية ارتبطت بضعف الأداء الفكري فان النتائج أظهرت أن الفوارق في الذاكرة العاملة كانت ضئيلة بالمقارنة مع المهمات التي تتطلب قدرة على التعليل.

وأوضح الباحثون ان العلامات الأدنى التي نالها المؤمنون في اختبار الذكاء ليست بسبب تدني مستوى ذكائهم عموماً وانما بسبب ضعف ادائهم فقط في المهمات التي يتعارض فيها الحدس مع المنطق.

وفي الحقيقة ان احدى المهمات المتعلقة بالتعليل صُممت لإحداث أكبر قدر من التعارض بين الرد الحدسي والرد والمنطقي. واظهرت النتيجة في هذه المهمة تحديداً ان المؤمنين يعتمدون أكثر على حدسهم.

وخلص الباحثون إلى "ان هذه النتائج تقدم دليلا يسند الفرضية القائلة ان تأثير التدين يرتبط بالتناقض بين التعليل والحدس وليس بالقدرة التعليلية أو مستوى الذكاء بصفة عامة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.independent.co.uk/life-style/athiests-religious-people-intelligence-smarter-study-imperial-college-london-a8183131.html

