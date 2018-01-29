موسكو: اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ايران بالسعي الى "تدمير" الدولة العبرية خلال لقاء في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتانياهو في خطاب حضره بوتين في المتحف اليهودي حيث اقيم حفل في ذكرى ضحايا المحرقة ان ايران "تريد محونا عن الخريطة".

واضاف "سنواجهها بكل قوانا لضمان طابع اسرائيل الابدي" مؤكدا انه "لن تكون هناك محرقة اخرى".

وكان نتانياهو ندد ب"تهديدات" لتعزيز الوجود الايراني في سوريا خلال لقائه الاخير مع بوتين في آب/اغسطس الماضي.

كما ان تصريحاته الحالية مشابهة لتلك التي ادلى بها في آذار /مارس الماضي خلال زيارة لروسيا متهما ايران بانها "تريد تدمير الدولة العبرية". وكان بوتين قلل من شأن هذه الاتهامات داعيا نتانياهو الى طي الصفحة.

من جهته، قارن بوتين الاثنين بين معاداة السامية و"الخوف من روسيا" في حين تتهم موسكو الغرب بانه مصاب ب"هستيريا معاداة الروس".

وقال "انني على اقتناع بان على المسؤولين السياسيين والروحيين ان يبذلوا كل ما في وسعهم لمنع انتشار بذور الايديولوجية القومية مهما كان شكلها اكانت معاداة السامية او الخوف من الروس وكل الاحقاد التي تقوم على الكراهية".