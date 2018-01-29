أعلن مصدر حكومي الاثنين أن الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الذي تعرّض لانتقادات منذ أشهر من الرئيس دونالد ترمب، استقال من منصبه.

إيلاف من واشنطن: تعرّض أندرو ماكابي في الأشهر الأخيرة لانتقادات متكررة من قبل ترمب ومسؤولين جمهوريين يتهمونه بأنه قريب من الديموقراطيين.

تعتبر استقالة ماكابي فورية المفعول، لكن سيبقى اسمه على سجل موظفي الشرطة الفدرالية حتى مارس لأسباب إدارية، كما ذكر المصدر لفرانس برس.

وانتقد ترمب علنًا وزير العدل جيف سيشنز لعدم إقالته أندرو ماكابي عندما كان مديرًا موقتًا.

واتهم الرئيس ماكابي بأنه صديق للمدير السابق لـ"إف بي آي" جيمس كومي الذي أقاله. واتهم زوجة ماكابي بأنها على اتصال بهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الاقتراع الرئاسي.

