واشنطن مصوّبة على موسكو: الواثق بالنفس لا يخشى الاختلاف

أبدت واشنطن خشيتها وقلقها من قمع ممنهج وغير مقبول تتعرض له المعارضة في روسيا لمجرد التعبير عن آرائها مشددة على أن "الواثقين بأنفسهم لا يخافون الأصوات السياسية المختلفة".

إيلاف من واشنطن: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس الاثنين أن بلادها "تعرب عن قلقها لجهود السلطات الروسية في قمع المعارضة السياسية".

وقالت هيذر نويرت إن "القادة السياسيين الذين يثقون بأنفسهم لا يخافون من الأصوات المخالفة، ولا يشعرون بضرورة استخدام الشرطة بشكل مسيء لمنع الاحتجاجات السلمية، واعتقال المعارضين السياسيين".

أضافت إن "الشعب الروسي مثل أي شعب آخر يستحق حكومة تدعم المنافسة المفتوحة بين الأفكار والحكم الشفاف" و"إمكانية ممارسة حقوقه من دون خوف من القمع".

وتابعت المتحدثة: "نحضّ الحكومة الروسية على معاملة جميع الأحزاب السياسية التي تريد المشاركة في العملية الانتخابية بشكل منصف".

وتظاهر الآلاف من مؤيدي المعارض أليكسي نافالني الأحد تلبية لدعوته إلى التنديد بـ "خدعة" الانتخابات الرئاسية في 18 مارس التي منعته المحكمة من الترشح إليها. وقد اعتقلت الشرطة هذا المعارض في موسكو بتهمة "انتهاك إجراءات تنظيم تظاهرة" قبل الإفراج عنه بسرعة.

