جولات مسرحية لفائدة مغاربة العالم برسم 2018

الرباط: اعتباراً لدور المسرح في تيسير وتسهيل اطلاع المغاربة على ثقافة بلدهم، أبرمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 40 فرقة مسرحية مغربية من أجل تنظيم جولات مسرحية لفائدة مغاربة العالم.

وأكد بيان للوزارة أنه "سيتم تقديم 180 عرضاً مسرحياً من قبل الفنانين المغاربة الموهوبين الذين طبعوا المشهد المسرحي الوطني، وهذا لتلبية رغبات جمهور متعطش باستمرار لكل ما هو مغربي".

وأوضح البيان أنه سيتم، على مدار السنة، إثراء العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم، المقيمين بكل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بعروض مسرحية مغربية متنوعة، تحتفي بجل التعابير المسرحية، من كوميديا، وتراجيديا، تقدم بمختلف اللغات واللهجات المغربية، لفائدة جميع الفئات المجتمعية ، الكبار والأطفال، والتي تروم الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الجالية المغربية التي تتميز بتعددها وتنوعها الثقافي.

وعلاوة على ذلك، يضيف البيان، انه لضمان استفادة كل مغاربة العالم من عرضها الثقافي، تعتزم الوزارة مستقبلا برمجة جولات مسرحية ببلدان أخرى وخاصة بأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، وكذا الانفتاح على التعابير الفنية الأخرى، مع الإشارة إلى أنه سيتم الاحتفال رسمياً بانطلاق هذا البرنامج، خلال لقاء سيترأسه الوزير المنتدب المكلف المغاربةً المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة غدا الأربعاء بالمركز الدولي للندوات محمد السادس بالصخيرات.

وبسط ذات البيان الجهد الذي تبذله الوزارة، مبرزاً الإطار الذي يحكم عملها، خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجيتها الوطنية الموجهة لفائدة مغاربة العالم، والتي أوضح أنها تنبني على ثلاثة محاور استراتيجية، أولها المحافظة على الهوية المغربية لمغاربة العالم، وثانيها حماية حقوقهم ومصالحهم، وثالثها تعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم المغرب، مشيراً إلى أن الوزارة، التي تهدف إلى تقوية روابط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصل، المغرب، "عملت على بلورة عرض ثقافي يستجيب لحاجيات وانتظارات مواطنينا بالخارج، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصياتهم، من قبيل الفئة العمرية والمستوى التعليمي وبلد الإقامة، وغيرها؛ علاوة على أنها بادرت إلى تنفيذ هذا العرض الثقافي، بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة، العمومية منها والخاصة، من خلال تنظيم عدة أنشطة سواء داخل المغرب أو ببلدان الإقامة".

وبهدف استكمال عرضها الثقافي الموجه لمغاربة العالم ، وتجويد وتحسين مختلف مكوناته، أشار البيان إلى أن الوزارة عملت على برمجة "جامعات ثقافية" على مدار السنة، تزامنا مع فترات العطل الأكاديمية، بشراكة مع الجامعات المغربية، لفائدة ما يفوق 500 شابة وشاب مغربي مقيم بالخارج.

وزاد، بالإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى هذه الجامعات الثقافية، التي تستهدف الفئات الشابة المتراوحة أعمارها ما بين 18 و25 سنة، وبغية التجاوب مع حاجيات وتطلعات عموم مغاربة العالم، تنظم الوزارة، سنوياً بالمغرب، وبشراكة مع النسيج الجمعوي المغربي بالخارج، مجموعة من المبادرات، كالمقامات الثقافية، والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية بالخارج.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف البيان، انه على مستوى دول الاستقبال، وفضلاً عن إحداث المراكز الثقافية المغربية بالخارج "دار المغرب"، ودعم أنشطة الجمعيات المغربية بالخارج العاملة في المجال الثقافي، تعمل الوزارة على تنظيم جولات مسرحية بشراكة مع الفرق المسرحية المغربية لفائدة مغاربة العالم.