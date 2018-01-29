الجيش الإسرائيلي يعمل على قيادة موحدة لمواجهة هجمات من القدس

القدس: اعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين انه بصدد انشاء قيادة موحدة في المناطق الفلسطينية المجاورة للقدس الشرقية المحتلة بعد تزايد الهجمات انطلاقا من هذه المناطق منذ عام 2015.

واورد الموقع الالكتروني للجيش الاسرائيلي ان "الهدف هو انشاء لواء اقليمي واحد مهمته تنسيق نشاطات مكافحة الارهاب".

اضاف الموقع ان الجيش والشرطة الاسرائيلية وجهاز الامن الداخلي سيعملون خلال العامين المقبلين على تحسين التنسيق على امتداد الجدار الاسرائيلي الذي يحيط بالمدينة من جهات ثلاث.

بعد ذلك سيتولى لواء الجيش الموحد مسؤولية قرى الضفة الغربية المحتلة الواقعة مباشرة شرقي الجدار، وتشمل بلدتي ابوديس والعيزرية. وذكرت صحيفة هآرتس ان التغييرات ستشمل ايضا المناطق الفلسطينية داخل حدود مدينة القدس، مثل مخيم شعفاط وكفر عقب.

وقال الجيش ان ضباطا كبار كانوا يعملون على الخطة خلال العام الماضي. وهذا يسبق بكثير اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب المثير للجدل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وينص مشروع قانون اسرائيلي مقترح على ازالة مخيم شعفاط وكفر عقب من نطاق بلدية القدس، ما يغير حدود المدينة لتضم مستوطنات اسرائيلية تقع حاليا ضمن الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز ان هذا من شأنه زيادة عدد سكان القدس 150 الف نسمة ما يقوي غالبيتها اليهودية. واحتلت اسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وضمت لاحقا القدس القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر اسرائيل المدينة بكاملها من دون تجزئة عاصمتها، بينما يرى الفلسطينيون القسم الشرقي عاصمة لدولتهم في المستقبل.ويعارض وزراء بارزون في ائتلاف نتانياهو بشكل علني فكرة اقامة دولة فلسطينية ويدعون الى ضم معظم الضفة الغربية.