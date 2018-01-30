إيرلندا تستفتي مواطنيها حول أحقية الإجهاض

دبلن: أعلن رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار الاثنين أنه سيتم تنظيم استفتاء حول الإجهاض في البلاد في أواخر مايو 2018.

قال في مؤتمر صحافي إثر اجتماع وزاري استمر ساعات عدة: "وافقت الحكومة على تنظيم استفتاء في نهاية شهر مايو". وأوضح أن تاريخ الاستفتاء الدقيق سيحدد بعد النقاش البرلماني.

تجدر الإشارة إلى أن الإجهاض ممنوع في إيرلندا. لكن في 1983 أضيف تعديل إلى الدستور بعد إجراء استفتاء، منح الجنين والأم حقًا متساويًا في الحياة.

وتم تعديل القانون بعد ثلاثة عقود للسماح بالإجهاض عندما تكون حياة الأم في خطر، وذلك بعد واقعة وفاة أم في 2012 بعد رفض إجهاضها.

وقال فارادكار إنه سيتم نقاش الأمر في البرلمان بغرفتيه ، مؤكدًا "ثقته في إمكانية إنجاز الجدول الزمني" لتنظيم استفتاء في مايو. وتسافر آلاف الإيرلنديات حاليًا سنويًا إلى الخارج لإجراء إجهاض، وتقصد معظمهن انكلترا.

