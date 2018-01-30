مقاتلة روسية تقترب من طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

واشنطن: اعلن مسؤولون اميركيون ان مقاتلة روسية اقتربت الاثنين بشكل خطر من طائرة استطلاع اميركية خلال تحليقها فوق البحر الاسود، وهي مناورة اعتبرتها البحرية الاميركية "غير آمنة".

وقال بيان صادر من البحرية الاميركية ان الحادثة حصلت بينما كانت طائرة التجسس الاميركية "اي بي-3 اريس" في مهمة في الاجواء الدولية، وقد اعترضتها طائرة "سو-27"روسية وحلقت بمحاذاتها مدة ساعتين و40 دقيقة بالاجمال.

اضاف البيان ان "هذا التدخل اعتبر خطيرا بسبب اقتراب طائرة سو-27 لمسافة لا تبعد اكثر من خمسة اقدام (1,5 متر) وعبورها مباشرة داخل مسار طائرة اي بي-3 واجبارها على التحليق في المطبات التي يولدها محرك طائرة سو-27".

وافاد الجيش الاميركي مرات عدة عن احتكاكات "غير آمنة" مع الطائرات الروسية في سماء البحر الاسود في الاشهر الاخيرة.

وقال البيان "من حق الجيش الروسي العمل ضمن الاجواء الدولية، لكن يجب عليهم ان يتصرفوا بموجب القوانين الدولية الموضوعة لضمان السلامة ومنع حصول حوادث".

وتحلق المقاتلات الروسية ومقاتلات حلف شمال الاطلسي في الاجواء الدولية فوق البحر الاسود، لكن نشاطهما تصاعد في هذه المنطقة منذ ضم روسيا للقرم عام 2014.