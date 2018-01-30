الصحف الغربية عن عاصفة تبوك: ثلوج مذهلة غير متوقعة

الرياض: تناقلت الصحف الغربية الثلوج التي تساقطت شمال السعودية ووصفتها بالعاصفة الثلجية غير الاعتيادية.

وأشارت في عناوينها إلى أن صور الثلوج في المملكة مذهلة، وبعضها كتب في عنوان الخبر "ثلوج مذهلة .. غير متوقعة". عفوية المحتفلين بالثلوج جعلت الصور تصل إلى الصحف الغربية، وكان أول الناقلين للصور والخبر شبكة أوروبا الإخبارية "يورو نيوز"، والتي وصفت العاصفة الثلجية بغير الاعتيادية.

"واشنطن بوست" نقلت الخبر، لكن بدلا عن الصور استخدمت شريط فيديو من الجو التقطه المصور محمد الجريس، ونسبته إليه. أجواء الثلوج دفعت الصحف الغربية لتناقل الخبر، والدهشة كانت بكيفية احتفال الناس به، ولتناقض الصور مع الصورة الذهنية لدى كثير من غير سكان الخليج العربي . والمناطق المحيطة، أن السعودية طقسها واحد، وهو درجات حرارة مرتفعة طول السنة، لكن صور الثلوج كانت كفيلة بتغيير الصورة، ولو قليلاً.

وكان قد توافد السعوديون بكثافة إلى منطقة تبوك للاستمتاع بالثلوج عند جبال اللوز وعلقان والضهر في شمال غرب المملكة، ضمن طقس سنوي ينتظره الأهالي للاستمتاع بالثلج الأبيض الذي نادرا ما يهطل على صحراء شبه جزيرة العرب.

وكثفت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواجدها في المنطقة لحماية المتنزهين الذين حضروا رغم تدني درجات الحرارة إلى دون الصفر.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للجمال وقد غطتها الثلوج، في مشاهد مهيبة غير مألوفة للحيوان الذي طالما تكنى باسم "سفينة الصحراء" لصبره على الجوع والعطش.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأسبوع الماضي تنبيهًا عن موجة باردة ستتواصل على المنطقة مصحوبة بدرجات حرارة ستصل إلى دون الصفر.