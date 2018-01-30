ترمب يعين اللبناني الأصل ألكسندر عازار وزيراً للصحة

واشنطن: عيَّن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المحامي اللبناني الأصل ألكسندر عازار وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية في حفل في البيت الأبيض حضره أفراد عائلته ونائب الرئيس وعدد من المسؤولين .

وأشاد ترمب بسجل عازار، كما شكر والده. وقال متفائلاً: "سنشهد انخفاضاً في أسعار الأدوية من الآن وصاعداً لأن أليكس خدم في الوزارة ويدرك جيداً طبيعة العمل فيها".

وأضاف أن أليكس يعرف تماماً تأثير السياسات الحكومية على المرضى وكمدير لكبرى شركات الأدوية العالمية وهي Eli Lilly فهو يأتي بخبرة القطاع الخاص، وسيطبق سياسات ستساعد الأميركيين في تلقي خدمات صحية عالية الجودة.

وقام نائب الرئيس بإجراء مراسيم حلف اليمين الدستورية، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيين عازار.

من جهته، قال أليكس في كلمته أمام ترمب إنه كمهاجر من لبنان يتطلع للعمل في خدمة الحكومة، وتطبيق سياسات الرئيس وعلى رأس الأولويات إجبار شركات الأدوية على تخفيض الأسعار إلى جانب محاربة أزمة الإدمان.

وتخرج عازار البالغ من العمر خمسين عاماً من جامعة "ييل"، وهي من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة، وعمل في القطاع الخاص قبل أن يقع الاختيار عليه، وهو من مواليد ولاية بنسلفانيا، ومقيم في ولاية إنديانا.

وحضر حفل التنصيب زوجته جينفر وابنته كلير وابنه أليكس، إلى جانب والده المتقدم بالعمر، واخته وزوجها، وباقي أفراد العائلة.

وبهذا يكون أليكس عازار أول أميركي من أصول عربية، يعين وزيراً في إدارة الرئيس ترمب، والثاني بعد مساعدة مستشار الأمن القومي دينا بول المصرية الأصل، والتي تركت وظيفتها، لكن منصبها لم يكن برتبة وزير.