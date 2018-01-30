أحصت الحكومة الهندية 21 مليون فتاة غير مرغوب فيها، لأن الآباء يفضلون إنجاب الذكور على الإناث.

وجاء في تقرير لوزارة المالية أن الكثير من الأزواج يواصلون الإنجاب حتى يرزقن بمولود ذكر.

وحذر القائمون على التقرير من ذلك سيؤدي إلى تناقص عدد الإناث في المجتمع مستقبلا، ودعوا إلى التفكير مليا في مسألة تفضيل الذكور في الهند.

وكشف التقرير أن عدد النساء في الهند تناقص بعدد 63 مليون امرأة، بسبب تفضيل الذكور على الإناث والإجهاض الانتقائي.

وهناك أسباب اجتماعية وراء تفضيل الهنود للذكور على الإناث منها:

انتقال الملكية إلى الذكور وليس إلى الإناث؛

العائلة تدفع المهر لزواج بناتها؛

المرأة تنتقل إلى بيت زوجها بعد الزواج.

ونشرت صحيفة هندية قائمة بالأساليب، غير العلمية، التي يتبعها الأزواج على أنها تساعد في إنجاب الذكور، من بينها النوم باتجاه الغرب، والمعاشرة الجنسية في أيام معنية من الأسبوع.

وتنتشر ثقافة تفضيل الذكور أكثر في ولايتي بنجاب وهاريانا، لكنها أقل انتشارا في ولاية ميغالايا، إذ وجد التقرير أن عدد الذكور في ولايتي بنجاب وهاريانا 1200 مقابل 1000 أثنى في الفئة العمرية الواحدة.