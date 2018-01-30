الحشرات مادة غذائية مفيدة للإنسان

إيلاف: قال علماء من جامعة روتجز الأميركية إنه يمكن تصنيف الحشرات كمادة غذائية مفيدة للإنسان.

ويعتقد العلماء أن عملية التطور البشري أخذت منحى منع الإنسان من أن يبقى مخلوقاً يتغذى على الحشرات إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك فإن العلماء يؤكدون قدرة أجسامنا على هضم الحشرات واستخلاص الإنزيمات المفيدة منها.

وبحسب ما نشر في موقع «مانز هيلث»، فإن الحشرات كانت جزءًا من النظام الغذائي للبشر قديما، لكن المشكلة أن الحشرات كانت تنشط ليلا أثناء نوم الإنسان، واضطر للتخلي عنها فى رحلته التطورية.

وأجرى العلماء دراسة على جينوم نحو 30 نوعًا من الرئيسيات، ووجدوا لديها جينات مسؤولة عن هضم الحشرات. وكان يعتقد أن الجسم البشري غير قادر على هضم الكيتين المكون الرئيسي للدرع الواقي للخنافس واليرقات المتنوعة.

وأوضحت الدراسة التي استمرت أكثر من 5 سنوات بعد فحص 840 نوعًا من الحشرات والزواحف والجراذن والديدان أن تربية فئات ونوعيات من هذه الحشرات هي الحل الأمثل لحل أزمة الغذاء.