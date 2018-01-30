تفاصيل زيارة مساعد الرئيس السيسي إلى العراق

«إيلاف» من القاهرة: يزور مساعد الرئيس المصري إبراهيم محلب العراق حاليًا، وتستغرق زيارته عدة أيام، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وعدداً من الوزراء العراقيين، لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي ومشاركة مصر في عمليات إعادة اعمار العراق.

في اطار العلاقات القوية بين البلدين، يزور إبراهيم محلب مساعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشروعات القومية والاستراتيجية، العراق حاليًا.

ويترأس محلب وفدًا مصريًا رفيع المستوى، يضم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، إضافة إلى كبار مسؤولي عدد من الوزارات ورؤساء إدارة بعض الشركات الوطنية المصرية، ورجال الأعمال.

وتأتي الزيارة بناء على تكليف من السيسي، للتأكيد على الدعم المصري لأشقائنا في العراق، وتعزيز التعاون بين البلدين، وترجمة الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية، والسياسية والاقتصادية والثقافية.

واستقبل محلب في المطار، الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي، ووفد من الوزراء العراقيين، ونظم المسؤول العراقي مأدبة غداء على شرف محلب والوفد المرافق له.

وعقد لقاءً مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس الاثنين، وناقش الطرفان الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين المحلي والعربي، وسبل زيادة التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن عربيًا وإقليميًا، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال الجبوري خلال اللقاء الذي عقد بحضور السفير المصري لدى بغداد علاء موسى، إن العراق قطع شوطاً مهماً على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار بعد أن حرر جميع أراضيه من تنظيم “داعش” الإرهابي، وأنه يعد العدة لإعادة إعمار المناطق المحررة، واشار إلى أهمية مشاركة الدول العربية في إعادة الإعمار، وخاصة مصر.

وشدد الجبوري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على أهمية التعاون والتشاور بين قيادات البلدين لبحث حلول للأزمات الحالية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية دور العراق ومصر المؤثر على صعيد القضايا التي تخص الشأن العربي.

من جانبه، أكد محلب أن مصر داعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب خصوصًا بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي، والتي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.

ومن المقرر أن يسلم محلب، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، تتعلق بدعم مصر للعراق، واستعدادها للمشاركة في جهود إعماره.

واستقبل محلب في مقر إقامته في بغداد، كلاً من قاسم الفهداوي وزير الكهرباء العراقي، والمهندس محمد شياع السوداني وزير العمل والصناعة العراقي، والدكتور سلمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط العراقي ، والمهندس فلاح زيدان وزير الزراعة العراقي لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات في كافة المجالات الاقتصادية.

وتطرقت اللقاءات إلى أهمية خلق آليات عمل محددة لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في مجالات الطاقة، الزراعة والصناعة للجانب العراقي.

كما حث محلب الجانب العراقي لحل مشكلة المعاشات المستحقة للعاملين المصريين في الحكومة العراقية، والتي تقدر بمليون دولار.

كما تم الاتفاق خلال اللقاءات على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بما يعكس متانة وقوة العلاقات، من خلال توفير مميزات تفضيلية متبادلة، والنظر في إقامة منطقة لوجستية مشتركة قائمة على الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

ودعا وزير التخطيط وزير التجارة العراقي الدكتور سلمان الجميلي، الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في العراق والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي سيعقد في 12 فبراير المقبل، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق اقتصادية وتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير العراقي خلال اللقاء أن هناك فرصاً استثمارية هائلة في العراق، كما يوجد تنافس قوي بين الشركات العالمية للحصول على هذه الفرص، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، مبينًا أن القطاع الخاص العراقي وفي إطار خطة التنمية الخمسية المقبلة سيحظى بمساحة جيدة مما يعني حصوله على فرص كبيرة في عملية قيادة التنمية وستقوم الحكومة بتوفير البيئة القانونية المناسبة لعمل القطاع الخاص العراقي، داعيًا إلى ترجمة نتائج هذه اللقاءات المثمرة إلى مذكرات تفاهم بين البلدين لاسيما في المجالات التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تأهيل الطريق البري بين العراق والأردن سينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر.

وكان محلب قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس في زيارة تستغرق عدة أيام على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم المصري للعراق وتعزيز التعاون بين البلدين والعمل على ترجمة الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية، والسياسية والاقتصادية والثقافية.