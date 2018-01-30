مجلس الشيوخ الأميركي يفشل بمنع الاجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل

واشنطن: فشل مجلس الشيوخ الأميركي بغالبيته الجمهورية، الإثنين في فتح نقاش حول اقتراح قانون مثير للجدل يهدف الى منع أي شكل من أشكال الاجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل.

وصوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريبا لصالح اقتراح كان سيضع القانون على جدول أعمال المجلس، لكن المعارضة الديموقراطية صوتت بالاجماع تقريبا ضده، الأمر الذي نسف الاقتراح. وكان من المفترض أن يحصل الاقتراح على ثلاثة أخماس الأصوات، أي 60 من أصل 100، إلا أن التصويت النهائي أعطى 51 صوتا مؤيدا مقابل 46 معارضا.

وكان الجمهوريون يدركون أن الاقتراح لن يمر انما هدفهم الحقيقي كان وضع عقبات أمام بعض الديموقراطيين المنتهية ولايتهم في ولايات أميركية محافظة، حيث السكان أقل تأييدا للاجهاض من سكان مناطق أكثر تقدما. ويسعى بعضهم للترشح لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقد انضم في نهاية المطاف، ثلاثة ديموقراطيين فقط الى الجمهوريين.

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا عن دعمه للناشطين ضد الاجهاض عندما ألقى كلمة بواسطة الفيديو خلال التجمع السنوي المناهض للاجهاض، اعتبر فيها تصويت مجلس الشيوخ "مخيبا". ودعا الى "الدفاع عن أولئك الذين لا يمكنها الدفاع عن أنفسهم".

وأعلن ترامب في بيان أن "تصويت مجلس الشيوخ يرفض الوقائع العلمية ويجعل الولايات المتحدة في خلاف مع العالم بأسره حيث فقط سبع دول من بينها الصين وكوريا الشمالية، تسمح بالاجهاض بعد 20 أسبوعا من الحمل". وطلب ترامب من أعضاء مجلس الشيوخ اقرار القانون الذي قال انه "يحتفي بالحياة ويعززها ويحميها".

ويعود الحق في الاجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة الى قرار للمحكمة العليا صادر عام 1973 يحدد مدة الاجهاض ب"قابلية حياة" الجنين وليس بعدد معين من الأسابيع مستندا الى توافق طبي يحدد المدة ب24 الى 28 أسبوعا.

وافادمعهد غالوب في أيار/مايو 2017، ان 29% من الأميركيين يؤيدون حق الاجهاض في جميع الظروف و50% منهم يؤيدونه في بعض الحالات، فيما يرغب 18% منهم بمنعه تماما.

