إسرائيل تعيد فتح سفارتها تدريجياً في عمّان

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إعادة فتح سفارة بلادها في الأردن تدريجيًا بعد حل خلاف دبلوماسي بين الدولتين، إثر مقتل أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل في عمان الصيف الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، اليوم الثلاثاء، أن السفارة في عمان في مرحلة "إعادة فتحها بشكل تدريجي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن طاقماً إسرائيلياً موجود في مقر السفارة في عمان منذ عدة أيام للقيام بأعمال إصلاحات هناك.

والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتبحث إسرائيل الآن عن سفير جديد لدى الأردن.

وفي عمّان، ذكرت مصادر أردنية أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات مالية قدرها 5 ملايين دولار لذوي محمد الجواودة وبشار الحمارنة والقاضي رائد زعيتر قتلى السفارة الإسرائيلية في الأردن.

تعويضات

وأوضحت أن الحكومة الأردنية تسلّمت التعويضات، ووزعتها على ذوي القتلى، الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار إسرائيل.

يذكر أن مبنى سكنيًا تستأجره السفارة الإسرائيلية لموظفيها في عمان، قد شهد الصيف الماضي مقتل الشاب محمد الجواودة، والدكتور بشار الحمارنة برصاص حارس أمن إسرائيلي في المبنى، إثر تعرضه للوخز بمفك على يد أحدهم وإصابته بجروح طفيفة.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في 18 يناير الماضي أن إسرائيل عبرت رسمياً عن "أسفها وندمها" لمقتل أردنيين في سفارتها في عمان الصيف الماضي، ومقتل قاضٍ أردني قبل سنوات على معبر بين على الحدود بينهما، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

وقتل جندي إسرائيلي القاضي رائد زعيتر في 10 فبراير 2014 على معبر على الحدود، وتم فتح تحقيق رسمي حينها لم تعلن نتائجه حتى اليوم.

