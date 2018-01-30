سويسرا أفضل بلدان العالم

احتفظت سويسرا بلقب أفضل بلد في العالم ، بحسب تقرير 2018 عن أفضل بلدان العالم الذي شمل 80 بلداً على أساس معايير بينها قوة الاقتصاد ونوعية الحياة والمكانة الدولية.



واستند التقرير الذي تعده للسنة الثالثة الطبعة الرقمية لصحيفة يو أس نيوز اند وورلد ريبوت بالتعاون مع كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا وشركة واي اند آر للتسويق، الى استطلاع آراء 21 الف شخص من قادة الأعمال والنخب المثقفة والجمهور العام.

وتبوّأت سويسرا مركز الصدارة للعام الثاني على التوالي متقدمة على كندا التي جاءت بالمركز الثاني تليها المانيا ثم بريطانيا واليابان في المراكز الخمسة الأولى. وتراجعت الولايات المتحدة في عهد ترمب مرتبة واحدة الى المركز الثامن.

ومن العوامل التي اسمهت في نجاح سويسرا سمعتها كبلد ينعم بالاستقرار والازدهار الاقتصادي ومفتوح للاستثمار. إذ اعتُبرت أفضل بلد لاستضافة مقر شركة ومن أفضل ثلاثة بلدان لقضاء سنوات التقاعد فيها.

كما ان سويسرا من أفضل بلدان العالم في الاهتمام بمواطنيها وجاءت بالمركز الثاني في التصنيف الفرعي تحت باب "المواطنة" الذي يغطي التزام البلد بحقوق الانسان وحماية البيئة والمساواة بين الجنسين والحرية الدينية وحقوق الملكية وتوزيع السلطة السياسية.

وهذا رغم الفجوة في أجور الجنسين الأوسع في سويسرا منها بين عدة بلدان اوروبية أخرى، ودعوة الأمم المتحدة الى تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان، وانها لم توافق إلا الآن على السماح للمهاجرين الأجانب من الجيل الثالث الذين ولدوا ونشأوا في سويسرا بالتقدم على طلب الجنسية، وتواجه الآن امكانية اجراء استفتاء على منع البرقع.

وشمل تقرير هذا العام عن أفضل بلدان العالم للمرة الاولى سؤال المشاركين في الاستطلاع عن رأيهم بزعماء العالم. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الأكبر رصيداً من الاحترام فيما جاء الرئيس الاميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمركزين الأخيرين.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.ch/20180123/survey-switzerland-is-still-the-best-country-in-the-world