نصر المجالي هاجمت المعارضة التركية ممثلة بحزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقالت إنه يعاني من "داء البذاءة"، متمنيا له "الشفاء العاجل".

وقال نائب رئيس مجموعة النواب من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في برلمان تركيا، أنجين ألتاي، إن "مرض البذاءة الذي أصيب به أردوغان" يكمن في تكلم الشخص بكلام فاحش ازدرائي أو غير مقبول عرفا بطريقة لا إرادية.

واعتبر المعارض التركي في تصريحات للصحفيين أمام مدخل البرلمان يوم الإثنين، أن تركيا تمر بمشهد خطير لأن تصريحات وأفعال أردوغان في الآونة الأخيرة تنذر بمشاكل كبيرة من حيث الوحدة القومية.

يذكر أن أردوغان قد وجه خلال الأيام الماضية انتقادات إلى ألتاي لوصفه مايسمى بـ "الجيش السوري الحر" بالقوة التي تتألف غالبيتها من الفصائل المتطرفة التابعة لتنظيم "القاعدة" الارهابي، وقال اردوغان، في إشارة إلى المعارض التركي: "هناك بعض منعدمي الأخلاق الذين لا يعرفون أنفسهم. أفراد الجيش السوري الحر الذين تصفهم بالإرهابيين يقضون برفقة جنودنا على الإرهابيين الذين احتضنتهم بينما أنت تستلقي على سريرك الدافئ".

ترحيب ايراني

وإلى ذلك، لو حظ أن وسائل الإعلام الإيرانية رحبت بتصريحات البرلماني التركي المعارض، وافردت لها مساحات واسعة، حيث تعارض طهران دعم أنقرة للجيش السوري الحر المعارض لنظام بشار الأسد المدعوم من ايران، في القتال ضد الأكراد في عفرين.

ولفت التاي إلى أن "حزب الشعب الجمهوري" يتحدث منذ انطلاق العملية التركية في عفرين عن الوحدة والأمن القوميين وتأمين الحدود من شتى التهديدات الإرهابية والدعاء للجيش التركي، وأضاف أن هذه التصريحات أزعجت أردوغان وأغضبته.

وقال: "حتى رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، أثار استياء أردوغان، من خلال حديثه عن توحيد عملية عفرين للمعارضة والسلطة.

وأشار ألتاي أيضا إلى أن أعضاء "حزب الشعب الجمهوري" قدموا تحذيرات "صادقة" للسلطات بشأن "الجيش السوري الحر"، حيث أوضح أن قواته تضم في آن واحد محبين لسوريا وتركمان وأيضا عناصر من تنظيم "القاعدة"، مؤكدا أن تحذيراتهم للحكومة حول هذا الأمر كانت بناءة، غير أنها أثارت غضب أردوغان.

كما أوضح المعارض التركي أن الهدف من هذه التحذيرات يكمن في تجنب تكرار أخطاء الماضي.

