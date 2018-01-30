مهدي كروبي ينتقد خامنئي

بيروت: اتهم مهدي كروبي، الذي يخضع للإقامة الجبرية، المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي باستغلال السلطة. وطالب كروبي المرشد الأعلى تحمل مسؤولية الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجه إيران "بدلا من إلقاء اللوم على آخرين".

وحث كروبي (80 عاما)، خامنئي على تغيير أسلوب إدارته للبلاد "قبل فوات الأوان".

وقال كروبي في انتقاد علني نادر لخامنئي: "تتولى منصب الزعيم الأعلى للبلاد منذ ثلاثة عقود، لكنك ما زلت تتحدث كمعارض".

ويقصد كروبي بتعبير "معارض" أنه يجب ألا يتمتع خامنئي بسلطات مطلقة في الوقت الذي ينتقد فيه حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني.

مواجهة النتائج

وأضاف كروبي في رسالة مفتوحة نشرت على الموقع الرسمي لحزبه الإصلاحي: "خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على القوى الثورية الرئيسية لتنفيذ سياساتك، والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكروبي هو رجل دين شيعي خاض مع الإصلاحي مير حسين موسوي انتخابات 2009، وأصبحا رموزا للإيرانيين الذين نظموا احتجاجات حاشدة بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المتشدد في انتخابات يعتقدون إنها زورت. وتنفي السلطات ذلك.

ووضعت السلطات كروبي وموسوي وزهرة رهنورد زوجة موسوي، قيد الإقامة الجبرية منذ 2011، بدون محاكمة بأمر مباشر من خامنئي.

وانتقد كروبي خامنئي كذلك لسماحه للحرس الثوري بالقيام بدور مهيمن في اقتصاد البلاد.

وقال كروبي إنه في ظل قيادة خامنئي تحولت الهيئات التي تأسست بعد ثورة عام 1979 بغرض القضاء على الفقر إلى شركات ضخمة تملك نصف ثروة إيران، دون أي جهة رقابية تراجع تصرفاتها.

وقال كروبي نقلا عن بيانات رسمية، إن أكثر من 10 ملايين من بين 80 مليون إيراني يعيشون في فقر مدقع الآن.