GMT 17:56 2018 الثلائاء 30 يناير GMT 19:42 2018 الثلائاء 30 يناير  :آخر تحديث

مقتل فلسطيني في الضفة الغربية برصاص جنود اسرائيليين

أ. ف. ب.
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رام الله: قتل الفتى الفلسطيني ليث ابو نعيم (16 عاما) الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واصيب الفتى بالرصاص في وجهه خلال مواجهات مع جنود اسرائيليين في قرية المغير، بحسب المصدر ذاته.

وقالت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان "اعمال شغب عنيفة جرت في هذا القطاع وتم حرق عجلات ورمي الجنود بالحجارة" لكنها لم تؤكد مقتل الفتى الفلسطيني.

وقتل 19 فلسطينيا ومستوطن اسرائيلي منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وكان هذا القرار الاميركي اثار غضب واستنكار الفلسطينيين.


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