GMT 19:30 2018 الثلائاء 30 يناير GMT 19:33 2018 الثلائاء 30 يناير  :آخر تحديث

وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على روسيا في المستقبل القريب

أ. ف. ب.
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واشنطن: أعلن وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوتشين الثلاثاء ان بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا "في المستقبل القريب".

وصدر تحذير منوتشين وسط تصاعد التوتر الثلاثاء بين موسكو وواشنطن على خلفية نشر وزارة الخزانة الاميركية لائحة تشمل مسؤولين ورجال اعمال روسا يمكن ان تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون يهدف الى معاقبة موسكو لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.

وكانت الادارة الاميركية اعلنت الاثنين ان لا حاجة لفرض عقوبات جديدة بموجب قانون اطلق عليه تسمية "الرد على خصوم اميركا بقانون العقوبات" لمعاقبة موسكو ومسؤولين روس على التدخل في الانتخابات الاميركية، ما استدعى انتقادات من قبل الديموقراطيين.

وعوضا عن ذلك، وضعت الوزارة لائحة باسماء معظم الاعضاء البارزين في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -- 114 سياسي في المجموع -- و96 من رجال الاعمال الذين يمكن ان تفرض عليهم عقوبات.

بدورها رفضت وزارة الخارجية الاميركية معاقبة اية شركة اميركية او اجنبية على خلفية تعاملاتها مع شركات اسلحة روسية أو وكالات استخبارات، في قرار جاء مفاجئا للمراقبين.

وقال منوتشين في جلسة في مجلس الشيوخ "ستشاهدون عقوبات اضافية في المستقبل القريب. ربما في الاشهر القليلة المقبلة، او في الشهر المقبل، اريد ان اتوخى الحذر في اعلان هذا الالتزام".

وتابع منوتشين "لقد تم بذل جهود كبيرة في هذا الامر"، في اشارة الى اللائحة التي تتضمن مقربين من بوتين تبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على الاقل.

وقال وزير الخزانة الاميركية "المضي قدما في عقوباتنا سيكون بجزء كبير منه مبنيا على العمل الذي قامت به اجهزة الاستخبارات"، مضيفا "لم نتنازل او نؤجل".


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