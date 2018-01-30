بوركينا فاسو تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة

أديس أبابا: أعفت جمهورية بوركينا فاسو مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة من الحصول على تأشيرة السفر المسبقة.. وذلك بناء على مذكرة تفاهم للتعاون حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول البلدين جرى توقيعها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا - أول أمس - على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ 30 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وقع الاتفاقية ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو بحضور غازي عبدالله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا المندوب الدائم للدولة لدى الاتحاد الأفريقي.

بموجب الاتفاقية أصبح بإمكان مواطني الدولة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة السفر إلى جمهورية بوركينا فاسو من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.. مع إعفاء حاملي الجواز الدبلوماسي من جمهورية بوركينا فاسو من تأشيرة الدخول المسبقة إلى الدولة.

ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثر إيجابي على مجالات السياحة والتجارة والاستثمار للبلدين إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.