بعدما أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي عزمها تكريم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، في مؤتمرها الوطني المزمع عقده في نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، وذلك بشراكة مع الأمانة العامة، علمت "إيلاف المغرب" أن تكريم ابن كيران "جرى إلغاؤه".

إيلاف من الرباط: يأتي تراجع شبيبة "العدالة والتنمية" عن تكريم رئيس الحكومة السابق وزعيم الحزب عبد الإله ابن كيران، بعد الانتقادات الواسعة التي تلقاها القرار، من طرف عدد من قيادات وقواعد الحزب، الذين رأوا في التكريم خطوة جديدة لإبعاده عن الساحة، ودفعه إلى اعتزال السياسة، خصوصًا بعد دخول أمانة الحزب على خط هذا "التكريم".

إعلان تكريم ابن كيران قبل التراجع عنه

لئلا يٌفهم خطأ

عن أسباب هذا الإلغاء، أكدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة السابق، لـ"إيلاف المغرب"، أن ابن كيران "عبّر عن موقفه الرافض للتكريم". وأضافت المصادر نفسها أن ما عدته "اللغط الذي رافق إعلان التكريم دفع الأستاذ ابن كيران إلى التحفظ على الفكرة".

وقال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، في اتصال لـ"إيلاف المغرب"، إن موضوع تكريم الأستاذ ابن كيران في مؤتمر الشبيبة جرى إلغاؤه بشكل نهائي". وأضاف موضحًا أن القرار اتخذ "حتى لا يفهم بأنه إنهاء للمسار، لأن عددًا من الناس فهم بأنه بمثابة القول شكر الله سعيك كفيت ووفيت"، مسجلًا في الآن عينه أن الشبيبة ستخبر الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني بالقرار.

خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي

رفض البوقرعي في التصريح نفسه، الكشف عن موقف الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران من التكريم، حيث قال: "إسألوه هو عن موقفه"، من دون أن ينفي أنه رفض قبول تكريمه في المؤتمر السادس لشبيبة الحزب.

اختيار كاتب وطني

وتواصل شبيبة حزب العدالة والتنمية استعداداتها لتنظيم مؤتمرها السادس يوم السبت المقبل، في القاعة المغطاة في المركب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، حيث سيختار أعضاء المؤتمر كاتبًا وطنيًا جديدًا خلفًا للبوقراعي، القيادي الشاب المحسوب على التيار الموالي لابن كيران.

تنص مسطرة اختيار القائد الجديد لشبيبة الحزب القائد للتحالف الحكومي، على أن اللجنة المركزية للشبيبة التي تضم في عضويتها 200 عضو، ستختار ستة أسماء، وترفعها إلى الأمانة العامة للحزب، التي ستنعقد في اليوم نفسه، وتتداول في الأسماء المقترحة وتختار منها ثلاثة، وتعيدها إلى المؤتمر الذي سيختار من بينها اسم الكاتب الوطني الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن الأسماء الثلاثة التي ينتظر أن تتنافس على الكتابة الوطنية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، هم نائب الكاتب الوطني الحالي للشبيبة محمد أمكراز، والبرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب، محمد الطويل، إضافة إلى سعد حازم، عضو اللجنة المركزية.

